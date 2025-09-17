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  • «Бавария» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

«Бавария» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

17 сентября 2025, 20:50
Бавария
17.09.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 1
Завершен
Челси
20' Т. Чалоба (АГ) 27' Г. Кейн (П) 63' Г. Кейн
29' К. Палмер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
11
Николас Джексон
ПВ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Тед Курд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
3-4-2-1
97
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
99
Чалоба
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Кукурелья
10
Палмер
7
Нету
9
Педро
4
Та
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
4
Та
44
Станишич
23
Боэ
23
Боэ
44
Станишич
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
7
Гнабри
34
Бишоф
34
Бишоф
7
Гнабри
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
24
Джеймс
17
Сантос
17
Сантос
24
Джеймс
7
Нету
17
Гарначо
17
Гарначо
7
Нету
17
Фернандес
41
Эстевао
41
Эстевао
17
Фернандес
Остались в запасе
Бавария
Челси
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Тед Курд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Тед Курд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бавария - Челси
3
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
7
Офсайды
4
3
Количество передач
557
437
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Челси», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Челси»

«Бавария» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Челси Бавария
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