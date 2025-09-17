17.09.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
4
Та
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
14
Диас
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
3-4-2-1
97
Санчес
27
Густо
4
Адарабиойо
99
Чалоба
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
17
Кукурелья
10
Палмер
7
Нету
9
Педро
4
Та
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
4
Та
44
Станишич
23
Боэ
23
Боэ
44
Станишич
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
7
Гнабри
34
Бишоф
34
Бишоф
7
Гнабри
9
Кейн
11
Джексон
11
Джексон
9
Кейн
24
Джеймс
17
Сантос
17
Сантос
24
Джеймс
7
Нету
17
Гарначо
17
Гарначо
7
Нету
17
Фернандес
41
Эстевао
41
Эстевао
17
Фернандес
Остались в запасе
Бавария
Челси
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Тед Курд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
40
Йонас Урбиг
ВР
30
Кассиано Киала
ЦЗ
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Тед Курд
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Бавария - Челси
3
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
7
Офсайды
4
3
Количество передач
557
437
Сейвы
2
3
Точность передач %
90
89
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Челси», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»