17.09.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-1-3-2
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
38
Гравенберх
18
Гакпо
7
Вирц
10
Салах
9
Исак
8
Собослаи
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
2
Лангле
22
Галан
8
Барриос
22
Галлахер
14
Льоренте
20
Симеоне
31
Гонсалес
18
Распадори
7
Гризманн
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
30
Фримпонг
12
Брэдли
12
Брэдли
30
Фримпонг
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
73
Нгумоха
73
Нгумоха
7
Вирц
9
Исак
22
Экитике
22
Экитике
9
Исак
22
Галлахер
20
Молина
20
Молина
22
Галлахер
31
Гонсалес
18
Пубиль
18
Пубиль
31
Гонсалес
18
Распадори
6
Коке
6
Коке
18
Распадори
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Ливерпуль
Атлетико
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Ливерпуль - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
7
9
Офсайды
1
2
Количество передач
596
463
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.6
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Атлетико», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»