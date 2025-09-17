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  • «Ливерпуль» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

«Ливерпуль» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

17 сентября 2025, 20:50
Ливерпуль
17.09.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 2
Завершен
Атлетико
4' Э. Робертсон 6' М. Салах 90+2' В. ван Дейк
45+3' М. Льоренте 81' М. Льоренте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Атлетико
13
Ян Облак
(К) ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Коке
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
4-1-3-2
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
38
Гравенберх
18
Гакпо
7
Вирц
10
Салах
9
Исак
8
Собослаи
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
2
Лангле
22
Галан
8
Барриос
22
Галлахер
14
Льоренте
20
Симеоне
31
Гонсалес
18
Распадори
7
Гризманн
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
30
Фримпонг
12
Брэдли
12
Брэдли
30
Фримпонг
18
Гакпо
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
73
Нгумоха
73
Нгумоха
7
Вирц
9
Исак
22
Экитике
22
Экитике
9
Исак
22
Галлахер
20
Молина
20
Молина
22
Галлахер
31
Гонсалес
18
Пубиль
18
Пубиль
31
Гонсалес
18
Распадори
6
Коке
6
Коке
18
Распадори
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Ливерпуль
Атлетико
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Ливерпуль - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
7
9
Офсайды
1
2
Количество передач
596
463
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.6
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Атлетико», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Атлетико»

«Ливерпуль» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Ливерпуль
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