Составы команд
Олимпиакос
Олимпиакос
4-1-1-2-2
1
Пасхалакис
3
Ортега
45
Рецос
5
Пирола
23
Родиней
32
Хецце
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
7
Стрефецца
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4-1-1-2-2
93
Михаил
77
Коррейя
4
Луис
3
Гольдар
32
Люккассен
26
Суньич
88
Пепе
11
Жажа
30
Драгомир
11
Димата
7
Бруно
23
Родиней
20
Коштинья
20
Коштинья
23
Родиней
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
14
Дани Гарсия
36
Музакитис
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
32
Хецце
10
10
32
Хецце
7
Стрефецца
9
Тареми
9
Тареми
7
Стрефецца
4
Луис
17
Пилеас
17
Пилеас
4
Луис
77
Коррейя
5
Ланга
5
Ланга
77
Коррейя
11
Жажа
12
Сема
12
Сема
11
Жажа
11
Димата
99
Оршич
99
Оршич
11
Димата
30
Драгомир
33
Силва
33
Силва
30
Драгомир
Остались в запасе
Олимпиакос
Пафос
61
Georgios Kouraklis
ВР
91
Alexandros Exarchos
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
61
Georgios Kouraklis
ВР
91
Alexandros Exarchos
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Олимпиакос - Пафос
3
1
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
9
0
Нарушения
15
14
Офсайды
2
1
Количество передач
533
251
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
66
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.3
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Пафоса», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Пафос»
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Источник: «Бомбардир»