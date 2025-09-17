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  • «Олимпиакос» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

«Олимпиакос» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

17 сентября 2025, 18:35
Олимпиакос
17.09.2025, среда, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 0
Завершен
Пафос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Пафос
93
Неофитос Михаил
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Давид Гольдар
(К) ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
11
Жажа
ПВ
7
Бруно
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Олимпиакос
61
Georgios Kouraklis
ВР
91
Alexandros Exarchos
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
36
Христос Музакитис
ЦП
10
Stavros Pnevmonidis
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Пафос
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
12
Кен Сема
ЛП
99
Мислав Оршич
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Пасхалакис
3
Ортега
45
Рецос
5
Пирола
23
Родиней
32
Хецце
14
Дани Гарсия
22
Шикинью
7
Стрефецца
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4-1-1-2-2
93
Михаил
77
Коррейя
4
Луис
3
Гольдар
32
Люккассен
26
Суньич
88
Пепе
11
Жажа
30
Драгомир
11
Димата
7
Бруно
23
Родиней
20
Коштинья
20
Коштинья
23
Родиней
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
14
Дани Гарсия
36
Музакитис
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
32
Хецце
10
10
32
Хецце
7
Стрефецца
9
Тареми
9
Тареми
7
Стрефецца
4
Луис
17
Пилеас
17
Пилеас
4
Луис
77
Коррейя
5
Ланга
5
Ланга
77
Коррейя
11
Жажа
12
Сема
12
Сема
11
Жажа
11
Димата
99
Оршич
99
Оршич
11
Димата
30
Драгомир
33
Силва
33
Силва
30
Драгомир
Остались в запасе
Олимпиакос
Пафос
61
Georgios Kouraklis
ВР
91
Alexandros Exarchos
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
61
Georgios Kouraklis
ВР
91
Alexandros Exarchos
ВР
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
90
Диогу Наскименту
ЦП
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Олимпиакос - Пафос
3
1
3
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
9
0
Нарушения
15
14
Офсайды
2
1
Количество передач
533
251
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
66
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.3
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Пафоса», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Пафос»

«Олимпиакос» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Пафос Олимпиакос
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