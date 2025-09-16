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  • «Бенфика» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

«Бенфика» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

16 сентября 2025, 20:50
Бенфика
16.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 3
Завершен
Карабах
6' Э. Барренечеа 16' В. Павлидис
30' Л. Андраде 48' К. Дуран 86' А. Кащук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
26
Самуэль Даль
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Фредрик Эушнес
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Карабах
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Камило Дуран
ЛВ
35
Педро Бикальо
ОП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
20
Кади Боржес
АП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
70
Жоау Режу
АП
25
Джанлука Престианни
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Карабах
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
7
Эммануэль Аддаи
ПВ
21
Алексей Кащук
ПВ
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Трубин
26
Даль
14
Силва
30
Отаменди
37
Дедич
5
Барренечеа
8
Эушнес
5
Риос
21
Шельдеруп
10
Судаков
14
Павлидис
3-1-2-3-1
77
Кочальски
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
35
Бикальо
10
Зубир
8
Янкович
20
Боржес
11
Андраде
11
Дуран
44
Джафаргулиев
5
Риос
18
Баррейро
18
Баррейро
5
Риос
21
Шельдеруп
25
Престианни
25
Престианни
21
Шельдеруп
8
Эушнес
29
Иванович
29
Иванович
8
Эушнес
14
Павлидис
9
Араужо
9
Араужо
14
Павлидис
11
Андраде
7
Аддаи
7
Аддаи
11
Андраде
8
Янкович
21
Кащук
21
Кащук
8
Янкович
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
11
Дуран
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
11
Дуран
Остались в запасе
Бенфика
Карабах
24
Самуэль Соареш
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
Главный тренер
Бруну Лажи
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Бенфика - Карабах
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
6
Офсайды
1
1
Количество передач
477
432
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Карабаха», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Карабах»

«Бенфика» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Карабах Бенфика
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