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Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Карабаха», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Карабах»