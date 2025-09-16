16.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Бенфика
Бенфика
4-2-1-2-1
1
Трубин
26
Даль
14
Силва
30
Отаменди
37
Дедич
5
Барренечеа
8
Эушнес
5
Риос
21
Шельдеруп
10
Судаков
14
Павлидис
3-1-2-3-1
77
Кочальски
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
35
Бикальо
10
Зубир
8
Янкович
20
Боржес
11
Андраде
11
Дуран
44
Джафаргулиев
5
Риос
18
Баррейро
18
Баррейро
5
Риос
21
Шельдеруп
25
Престианни
25
Престианни
21
Шельдеруп
8
Эушнес
29
Иванович
29
Иванович
8
Эушнес
14
Павлидис
9
Араужо
9
Араужо
14
Павлидис
11
Андраде
7
Аддаи
7
Аддаи
11
Андраде
8
Янкович
21
Кащук
21
Кащук
8
Янкович
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
11
Дуран
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
11
Дуран
Остались в запасе
Бенфика
Карабах
24
Самуэль Соареш
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
Главный тренер
Бруну Лажи
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
5
Гонсалу Оливейра
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Леандру Сантуш
ПЗ
20
Жоау Велозу
ЦП
86
Диогу Приосте
ЦП
70
Жоау Режу
АП
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Бенфика - Карабах
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
6
Офсайды
1
1
Количество передач
477
432
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.63
-0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Карабаха», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Карабах»
- Матч можно посмотреть в сервисе«Okko».
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Источник: «Бомбардир»