16.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
99
Спенс
30
Бентанкур
29
Сарр
15
Бергвалл
20
Кудус
7
Симонс
47
Ришарлисон
3-2-1-1-3
1
Жуниор
8
Фойт
15
Моуриньо
23
Кардона
12
Вейга
18
Гуйе
14
Комесанья
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
7
Перес
19
Пепе
99
Спенс
13
Удогие
13
Удогие
99
Спенс
15
Бергвалл
15
Дансо
15
Дансо
15
Бергвалл
29
Сарр
36
Палинья
36
Палинья
29
Сарр
7
Симонс
22
Джонсон
22
Джонсон
7
Симонс
47
Ришарлисон
9
Муани
9
Муани
47
Ришарлисон
7
Перес
23
Педраса
23
Педраса
7
Перес
14
Комесанья
18
Парти
18
Парти
14
Комесанья
18
Гуйе
10
Парехо
10
Парехо
18
Гуйе
17
Бьюкенан
10
Молейро
10
Молейро
17
Бьюкенан
23
Кардона
11
Акомах
11
Акомах
23
Кардона
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вильярреал
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
1
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
21
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Тоттенхэм - Вильярреал
4
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
491
351
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.48
xGP (предотвращенные голы)
-0.84
-0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Вильярреала», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Вильярреал»
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Источник: «Бомбардир»