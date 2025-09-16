16.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 4
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-2-1-3
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
22
МакКенни
15
Дэвид
10
Йылдыз
17
Опенда
3-2-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
24
Свенссон
3
Антон
27
Коуто
5
Бенсебаини
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
22
МакКенни
17
Мариу
17
Мариу
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
5
Локателли
5
Локателли
8
Коопмейнерс
17
Опенда
17
Аджич
17
Аджич
17
Опенда
10
Йылдыз
27
Жегрова
27
Жегрова
10
Йылдыз
15
Дэвид
28
Влахович
28
Влахович
15
Дэвид
9
Гирасси
13
Гросс
13
Гросс
9
Гирасси
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
14
Байер
8
Брандт
8
Брандт
14
Байер
Остались в запасе
Ювентус
Боруссия Д
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ювентус - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
8
Офсайды
4
0
Количество передач
491
470
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.71
xGP (предотвращенные голы)
-1.22
-1.22
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Боруссия» Дортмунд, 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе«Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»