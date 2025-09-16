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  • «Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

«Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

16 сентября 2025, 20:50
Ювентус
16.09.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
4 : 4
Завершен
Боруссия Д
63' К. Йылдыз 67' Д. Влахович 90+4' Д. Влахович 90+6' Л. Келли
52' К. Адейеми 65' Ф. Нмеча 74' Я. Коуто 86' Р. Бенсебаини (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
(К) ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К) ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
8
Юлиан Брандт
АП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
4-2-1-3
20
Ди Грегорио
20
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
22
МакКенни
15
Дэвид
10
Йылдыз
17
Опенда
3-2-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
24
Свенссон
3
Антон
27
Коуто
5
Бенсебаини
20
Забитцер
8
Нмеча
14
Адейеми
14
Байер
9
Гирасси
22
МакКенни
17
Мариу
17
Мариу
22
МакКенни
8
Коопмейнерс
5
Локателли
5
Локателли
8
Коопмейнерс
17
Опенда
17
Аджич
17
Аджич
17
Опенда
10
Йылдыз
27
Жегрова
27
Жегрова
10
Йылдыз
15
Дэвид
28
Влахович
28
Влахович
15
Дэвид
9
Гирасси
13
Гросс
13
Гросс
9
Гирасси
8
Нмеча
7
Беллингем
7
Беллингем
8
Нмеча
14
Байер
8
Брандт
8
Брандт
14
Байер
Остались в запасе
Ювентус
Боруссия Д
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Ювентус - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
8
Офсайды
4
0
Количество передач
491
470
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.71
xGP (предотвращенные голы)
-1.22
-1.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Боруссия» Дортмунд, 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд

«Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Ювентус
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