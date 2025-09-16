16.09.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
ПСВ
ПСВ
4-3-2-1
32
Коварж
6
Фламинго
4
Обиспо
3
Гасиоровски
8
Дест
22
Схаутен
25
Верман
34
Сайбари
7
ван Боммел
5
Перишич
9
Пепи
3-2-2-3
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
16
Лейсен
8
Зорган
20
Расмуссен
25
Халаили
10
Айт Эль-Хадж
12
Промис
13
Родригес
22
Нианг
4
Обиспо
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
4
Обиспо
22
Схаутен
20
Тил
20
Тил
22
Схаутен
34
Сайбари
10
Ваннер
10
Ваннер
34
Сайбари
Боадю
27
Ман
27
Ман
Боадю
9
Пепи
10
Боадю
10
Боадю
9
Пепи
10
Айт Эль-Хадж
6
ван де Перре
6
ван де Перре
10
Айт Эль-Хадж
13
Родригес
17
Скофс
17
Скофс
13
Родригес
12
Промис
20
Гигер
20
Гигер
12
Промис
Остались в запасе
ПСВ
Юнион СЖ
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
20
Eus Waayers
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
20
Eus Waayers
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча ПСВ - Юнион СЖ
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
9
Офсайды
0
8
Количество передач
530
317
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.52
3.34
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Юнион СЖ», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Юнион СЖ»
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Источник: «Бомбардир»