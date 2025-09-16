Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ПСВ» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

«ПСВ» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

16 сентября 2025, 18:35
ПСВ
16.09.2025, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
1 : 3
Завершен
Юнион СЖ
90' Р. ван Боммел
9' Д. Промис (П) 39' А. Айт Эль-Хадж 81' К. Мак Аллистер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
32
Матей Коварж
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
22
Йерди Схаутен
(К) ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
(К) ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
25
Анан Халаили
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
12
Дэвид Промис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
ПСВ
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
20
Eus Waayers
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
10
Пауль Ваннер
АП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
27
Деннис Ман
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
6
Камил ван де Перре
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
20
Марк Гигер
ЦФ
4-3-2-1
32
Коварж
6
Фламинго
4
Обиспо
3
Гасиоровски
8
Дест
22
Схаутен
25
Верман
34
Сайбари
7
ван Боммел
5
Перишич
9
Пепи
3-2-2-3
37
Шерпен
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
16
Лейсен
8
Зорган
20
Расмуссен
25
Халаили
10
Айт Эль-Хадж
12
Промис
13
Родригес
22
Нианг
4
Обиспо
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
4
Обиспо
22
Схаутен
20
Тил
20
Тил
22
Схаутен
34
Сайбари
10
Ваннер
10
Ваннер
34
Сайбари
Боадю
27
Ман
27
Ман
Боадю
9
Пепи
10
Боадю
10
Боадю
9
Пепи
10
Айт Эль-Хадж
6
ван де Перре
6
ван де Перре
10
Айт Эль-Хадж
13
Родригес
17
Скофс
17
Скофс
13
Родригес
12
Промис
20
Гигер
20
Гигер
12
Промис
Остались в запасе
ПСВ
Юнион СЖ
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
20
Eus Waayers
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
24
Ник Шикс
ВР
39
Адамо Нагало
ЦЗ
20
Eus Waayers
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
24
Куаиб Дриух
ПВ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
11
Гилерме Смит
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча ПСВ - Юнион СЖ
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
9
9
Офсайды
0
8
Количество передач
530
317
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
2.52
3.34
xGP (предотвращенные голы)
0.29
0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСВ» против «Юнион СЖ», 1 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСВ» – «Юнион СЖ»

«ПСВ» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Юнион СЖ ПСВ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
6
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
3
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+