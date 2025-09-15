15.09.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Комо
Комо
Дженоа
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
4-2-2-2
1
Бутез
16
Валье
4
Рамон
2
Кемпф
23
Войвода
10
Пас
8
Какере
17
Родригес
19
Кюн
21
Мората
7
Да Кунья
3-2-3-1-1
1
Леали
20
Сабелли
5
Эстигард
22
Васкес
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
73
Мазини
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
29
Коломбо
7
Да Кунья
21
Перроне
21
Перроне
7
Да Кунья
17
Родригес
20
Батурина
20
Батурина
17
Родригес
8
Какере
6
Роберто
6
Роберто
8
Какере
19
Кюн
42
Аддаи
42
Аддаи
19
Кюн
21
Мората
9
Дувикас
9
Дувикас
21
Мората
17
Малиновский
21
Карбони
21
Карбони
17
Малиновский
20
Сабелли
10
Мессьяс
10
Мессьяс
20
Сабелли
77
Эллертссон
81
Экубан
81
Экубан
77
Эллертссон
29
Коломбо
18
Эхатор
18
Эхатор
29
Коломбо
Остались в запасе
Комо
Дженоа
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Комо - Дженоа
3
1
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
8
Нарушения
13
17
Количество передач
452
396
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.83
2.34
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Дженоа», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»