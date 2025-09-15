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  • «Комо» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

«Комо» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

15 сентября 2025, 20:35
Комо
15.09.2025, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
13' Н. Пас
90+2' К. Экубан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Жан Бутез
ВР
16
Алекс Валье
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
10
Нико Пас
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
19
Николас Кюн
ПВ
7
Лукас Да Кунья
(К) ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
22
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Комо
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
21
Максимо Перроне
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
6
Серджи Роберто
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Дженоа
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
4-2-2-2
1
Бутез
16
Валье
4
Рамон
2
Кемпф
23
Войвода
10
Пас
8
Какере
17
Родригес
19
Кюн
21
Мората
7
Да Кунья
3-2-3-1-1
1
Леали
20
Сабелли
5
Эстигард
22
Васкес
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
73
Мазини
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
29
Коломбо
7
Да Кунья
21
Перроне
21
Перроне
7
Да Кунья
17
Родригес
20
Батурина
20
Батурина
17
Родригес
8
Какере
6
Роберто
6
Роберто
8
Какере
19
Кюн
42
Аддаи
42
Аддаи
19
Кюн
21
Мората
9
Дувикас
9
Дувикас
21
Мората
17
Малиновский
21
Карбони
21
Карбони
17
Малиновский
20
Сабелли
10
Мессьяс
10
Мессьяс
20
Сабелли
77
Эллертссон
81
Экубан
81
Экубан
77
Эллертссон
29
Коломбо
18
Эхатор
18
Эхатор
29
Коломбо
Остались в запасе
Комо
Дженоа
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
27
Иван Смольчич
ПЗ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Комо - Дженоа
3
1
3
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
8
Нарушения
13
17
Количество передач
452
396
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.83
2.34
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Комо» против «Дженоа», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Комо» – «Дженоа»

«Комо» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Комо
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