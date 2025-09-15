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  • «Нефтехимик» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

«Нефтехимик» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

15 сентября 2025, 17:20
Нефтехимик
15.09.2025, понедельник, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
81' С. Джамилов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Гиорги Кантария
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
57
Вячеслав Кротов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Нефтехимик
15
Тимофей Кашинцев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
53
Кирилл Моисеев
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
76
Никита Савин
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
27
Лука Раткович
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Голубев
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
8
Кантария
7
Бобер
17
Кокоев
25
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
11
Магомедов
3-3-4
50
Шамов
25
Эмерсон
22
Гюрджан
33
Масловский
87
Мазурин
57
Кротов
14
Кенфак
11
Хашкулов
43
Гилязетдинов
24
Погосов
7
Чуканов
Погосов
15
Шадринцев
15
Шадринцев
Погосов
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Кокоев
7
Джамилов
7
Никитин
7
Никитин
7
Джамилов
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
7
Бобер
53
Моисеев
53
Моисеев
7
Бобер
57
Кротов
55
Богатырев
55
Богатырев
57
Кротов
Богатырев
6
Батырев
6
Батырев
Богатырев
87
Мазурин
27
Раткович
27
Раткович
87
Мазурин
Остались в запасе
Нефтехимик
Енисей
15
Тимофей Кашинцев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
23
Станислав Антипин
ВР
18
Александр Надольский
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
76
Никита Савин
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
18
Александр Надольский
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
76
Никита Савин
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Енисея», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Енисей»

«Нефтехимик» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига
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