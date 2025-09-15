Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Енисея», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Енисей»