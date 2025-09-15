15.09.2025, понедельник, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-1-3-2-1
1
Голубев
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
8
Кантария
7
Бобер
17
Кокоев
25
Ситдиков
7
Джамилов
7
Шильцов
11
Магомедов
3-3-4
50
Шамов
25
Эмерсон
22
Гюрджан
33
Масловский
87
Мазурин
57
Кротов
14
Кенфак
11
Хашкулов
43
Гилязетдинов
24
Погосов
7
Чуканов
Погосов
15
Шадринцев
15
Шадринцев
Погосов
17
Кокоев
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
17
Кокоев
7
Джамилов
7
Никитин
7
Никитин
7
Джамилов
11
Магомедов
14
Машуков
14
Машуков
11
Магомедов
7
Бобер
53
Моисеев
53
Моисеев
7
Бобер
57
Кротов
55
Богатырев
55
Богатырев
57
Кротов
Богатырев
6
Батырев
6
Батырев
Богатырев
87
Мазурин
27
Раткович
27
Раткович
87
Мазурин
Остались в запасе
Нефтехимик
Енисей
15
Тимофей Кашинцев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
23
Станислав Антипин
ВР
18
Александр Надольский
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
76
Никита Савин
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
43
Николай Присяжненко
ВР
97
Матвей Филиповский
ЦЗ
6
Даниил Родин
ЦП
23
Денис Михайлов
ЦП
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
18
Александр Надольский
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
76
Никита Савин
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Енисея», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Енисей»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»