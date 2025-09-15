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  • «Уфа» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

«Уфа» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

15 сентября 2025, 15:50
Уфа
15.09.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Урал
45' Д. Озманов 88' Н. Мацхарашвили
16' М. Бардачев 70' М. Воронов 77' М. Воронов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
23
Данил Ахатов
АП
88
Мигран Агеян
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Лео Кордейро
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
9
Илья Карпук
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
3-2-1-3-1
31
Беленов
17
Озманов
22
Хомуха
55
Шляков
24
Мрзляк
10
Гыстаров
48
Лукьянов
8
Исаев
88
Агеян
23
Ахатов
70
Ортис
3-2-2-2-1
57
Селихов
44
Малькевич
2
Бегич
53
Бардачев
34
Маргасов
14
Мосин
22
Кордейро
99
Акбашев
17
Карапузов
37
Бондарев
10
Секулич
24
Мрзляк
79
Троянов
79
Троянов
24
Мрзляк
17
Озманов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Озманов
10
Гыстаров
96
Барановский
96
Барановский
10
Гыстаров
23
Ахатов
88
Чимези
88
Чимези
23
Ахатов
70
Ортис
9
Карпук
9
Карпук
70
Ортис
99
Акбашев
16
Итало
16
Итало
99
Акбашев
37
Бондарев
8
Аюпов
8
Аюпов
37
Бондарев
44
Малькевич
59
Харин
59
Харин
44
Малькевич
17
Карапузов
97
Воронов
97
Воронов
17
Карапузов
Остались в запасе
Уфа
Урал
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Уфа - Урал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Урала», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Урал»

«Уфа» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Урал Уфа
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