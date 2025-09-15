15.09.2025, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-2-1-3-1
31
Беленов
17
Озманов
22
Хомуха
55
Шляков
24
Мрзляк
10
Гыстаров
48
Лукьянов
8
Исаев
88
Агеян
23
Ахатов
70
Ортис
3-2-2-2-1
57
Селихов
44
Малькевич
2
Бегич
53
Бардачев
34
Маргасов
14
Мосин
22
Кордейро
99
Акбашев
17
Карапузов
37
Бондарев
10
Секулич
24
Мрзляк
79
Троянов
79
Троянов
24
Мрзляк
17
Озманов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
17
Озманов
10
Гыстаров
96
Барановский
96
Барановский
10
Гыстаров
23
Ахатов
88
Чимези
88
Чимези
23
Ахатов
70
Ортис
9
Карпук
9
Карпук
70
Ортис
99
Акбашев
16
Итало
16
Итало
99
Акбашев
37
Бондарев
8
Аюпов
8
Аюпов
37
Бондарев
44
Малькевич
59
Харин
59
Харин
44
Малькевич
17
Карапузов
97
Воронов
97
Воронов
17
Карапузов
Остались в запасе
Уфа
Урал
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Осман Минатулаев
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Уфа - Урал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «Урала», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Урал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»