14.09.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
Испания. Примера, 4 тур
6 : 0
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-2-3
1
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
5
Кубарси
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
9
Рэшфорд
19
Барджи
9
Торрес
3-3-1-1-2
13
Агирресабала
5
Таррега
4
Дьякаби
3
Копете
20
Фулкье
7
Сантамария
14
Гайя
8
Гуэрра
7
Данжума
16
Лопес
9
Дуро
18
Мартин
21
Торрентс
21
Торрентс
18
Мартин
8
Педри
22
Берналь
22
Берналь
8
Педри
9
Рэшфорд
20
Ольмо
20
Ольмо
9
Рэшфорд
19
Барджи
11
Рафинья
11
Рафинья
19
Барджи
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
4
Дьякаби
14
Корреа
14
Корреа
4
Дьякаби
8
Гуэрра
24
Угринич
24
Угринич
8
Гуэрра
7
Данжума
19
Рамазани
19
Рамазани
7
Данжума
16
Лопес
11
Риоха
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
18
Белтран
18
Белтран
9
Дуро
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Тони Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Барселона - Валенсия
1
Всего ударов по воротам
24
2
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
8
Офсайды
4
4
Количество передач
677
249
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
67
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
3.35
0.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Валенсии», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»