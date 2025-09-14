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  • «Барселона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Барселона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 20:50
Барселона
14.09.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
6 : 0
Завершен
Валенсия
29' Ф. Лопес 53' Рафинья 56' Ф. Лопес 66' Рафинья 76' Р. Левандовски 86' Р. Левандовски
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
(К) ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Марк Берналь
ОП
20
Дани Ольмо
АП
77
Тони Фернандес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
24
Филип Угринич
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-1-2-3
1
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
5
Кубарси
23
Кунде
6
Касадо
8
Педри
7
Лопес
9
Рэшфорд
19
Барджи
9
Торрес
3-3-1-1-2
13
Агирресабала
5
Таррега
4
Дьякаби
3
Копете
20
Фулкье
7
Сантамария
14
Гайя
8
Гуэрра
7
Данжума
16
Лопес
9
Дуро
18
Мартин
21
Торрентс
21
Торрентс
18
Мартин
8
Педри
22
Берналь
22
Берналь
8
Педри
9
Рэшфорд
20
Ольмо
20
Ольмо
9
Рэшфорд
19
Барджи
11
Рафинья
11
Рафинья
19
Барджи
9
Торрес
9
Левандовски
9
Левандовски
9
Торрес
4
Дьякаби
14
Корреа
14
Корреа
4
Дьякаби
8
Гуэрра
24
Угринич
24
Угринич
8
Гуэрра
7
Данжума
19
Рамазани
19
Рамазани
7
Данжума
16
Лопес
11
Риоха
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
18
Белтран
18
Белтран
9
Дуро
Остались в запасе
Барселона
Валенсия
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Тони Фернандес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Тони Фернандес
ПВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Барселона - Валенсия
1
Всего ударов по воротам
24
2
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
8
Офсайды
4
4
Количество передач
677
249
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
67
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
3.35
0.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Валенсии», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Валенсия»

«Барселона» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Барселона
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