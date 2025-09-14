14.09.2025, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-3-1
29
Карнесекки
42
Скальвини
4
Хин
31
Коссуну
59
Залевски
15
де Рон
16
Белланова
7
Сулемана
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
90
Крстович
4-3-2-1
30
Фальконе
5
Зиберт
4
Гашпар
21
Куасси
25
Галло
7
Сала
29
Кулибали
20
Рамадани
20
Моренте
23
Соттиль
9
Штулич
59
Залевски
47
Бернаскони
47
Бернаскони
59
Залевски
8
Пашалич
4
Брешианини
4
Брешианини
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
7
Сулемана
70
Мальдини
70
Мальдини
7
Сулемана
15
де Рон
80
Муса
80
Муса
15
де Рон
5
Зиберт
44
Габриэль
44
Габриэль
5
Зиберт
21
Куасси
17
Вейга
17
Вейга
21
Куасси
7
Сала
11
Н'Дри
11
Н'Дри
7
Сала
23
Соттиль
50
Пьеротти
50
Пьеротти
23
Соттиль
9
Штулич
73
Камарда
73
Камарда
9
Штулич
Остались в запасе
Аталанта
Лечче
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
41
Henry Camara
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Корри Ндаба
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Онест Аганор
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
41
Henry Camara
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Корри Ндаба
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
80
Нико Ковач
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Аталанта - Лечче
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
7
Офсайды
3
1
Количество передач
456
357
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
2.12
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-1.87
-1.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Лечче», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»