14.09.2025, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-3-1-1
99
Свилар
22
Эрмосо
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
21
Эль-Айнауи
18
Соуле
21
Дибала
3-3-1-2-1
81
Исраэль
44
Исмайли
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
8
Асллани
3
Бираги
22
Казадеи
16
Нгонг
10
Влашич
18
Симеоне
22
Эрмосо
2
Челик
2
Челик
22
Эрмосо
4
Кристанте
61
Писилли
61
Писилли
4
Кристанте
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
17
Анхелиньо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
17
Анхелиньо
21
Эль-Айнауи
11
Фергюсон
11
Фергюсон
21
Эль-Айнауи
8
Асллани
61
Тамез
61
Тамез
8
Асллани
22
Казадеи
20
Илич
20
Илич
22
Казадеи
18
Симеоне
7
Абухляль
7
Абухляль
18
Симеоне
16
Нгонг
19
Адамс
19
Адамс
16
Нгонг
10
Влашич
18
Анджорин
18
Анджорин
10
Влашич
Остались в запасе
Рома
Торино
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
71
Михай Попа
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Рома - Торино
2
3
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
17
Офсайды
1
4
Количество передач
590
223
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
69
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.65
xGP (предотвращенные голы)
0.8
0.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Торино», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»