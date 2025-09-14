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  • «Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

«Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

14 сентября 2025, 12:20
Рома
14.09.2025, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Торино
59' Д. Симеоне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Торино
71
Михай Попа
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
3-2-3-1-1
99
Свилар
22
Эрмосо
23
Манчини
5
Н'Дика
17
Анхелиньо
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
21
Эль-Айнауи
18
Соуле
21
Дибала
3-3-1-2-1
81
Исраэль
44
Исмайли
3
Марипан
23
Коко
19
Лазаро
8
Асллани
3
Бираги
22
Казадеи
16
Нгонг
10
Влашич
18
Симеоне
22
Эрмосо
2
Челик
2
Челик
22
Эрмосо
4
Кристанте
61
Писилли
61
Писилли
4
Кристанте
21
Дибала
8
Бальданци
8
Бальданци
21
Дибала
17
Анхелиньо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
17
Анхелиньо
21
Эль-Айнауи
11
Фергюсон
11
Фергюсон
21
Эль-Айнауи
8
Асллани
61
Тамез
61
Тамез
8
Асллани
22
Казадеи
20
Илич
20
Илич
22
Казадеи
18
Симеоне
7
Абухляль
7
Абухляль
18
Симеоне
16
Нгонг
19
Адамс
19
Адамс
16
Нгонг
10
Влашич
18
Анджорин
18
Анджорин
10
Влашич
Остались в запасе
Рома
Торино
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
71
Михай Попа
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Артем Довбик
ЦФ
Остались в запасе
71
Михай Попа
ВР
92
Альберто Палеари
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
25
Алиу Нджи
ЛВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Рома - Торино
2
3
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
17
Офсайды
1
4
Количество передач
590
223
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
69
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.65
xGP (предотвращенные голы)
0.8
0.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Торино», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Торино»

«Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Рома
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