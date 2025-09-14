Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Торино», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Торино»