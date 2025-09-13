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  • «Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 20:50
Осер
13.09.2025, суббота, 22:05
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 2
Завершен
Монако
73' М. Салису (АГ)
45+2' Т. Минамино 89' Д. Иленихена
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
42
Элиша Овусу
(К) ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Монако
16
Филипп Кен
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
(К) ОП
8
Аладжи Бамба
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
14
Мика Бирет
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Осер
30
Том Негрель
ВР
27
Ламин Си
ЦП
23
Руди Матондо
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Монако
21
Янн Льенар
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
29
Парис Бруннер
ЦФ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-1-1-1-3
40
Де Персен
14
Менса
22
Оппегард
13
Сиве
29
Сенайя
42
Овусу
5
Дануа
77
Касимир
14
Мара
10
Намасо
9
Синайоко
4-1-1-2-2
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
11
Уаттара
6
Закария
8
Бамба
11
Аклиуш
18
Минамино
9
Балогун
14
Бирет
9
Синайоко
23
Матондо
23
Матондо
9
Синайоко
14
Мара
28
Кулибали
28
Кулибали
14
Мара
5
Дануа
15
Осман
15
Осман
5
Дануа
11
Уаттара
12
Энрике
12
Энрике
11
Уаттара
18
Минамино
28
Кулибали
28
Кулибали
18
Минамино
8
Бамба
8
Камара
8
Камара
8
Бамба
9
Балогун
29
Бруннер
29
Бруннер
9
Балогун
14
Бирет
99
Иленихена
99
Иленихена
14
Бирет
Остались в запасе
Осер
Монако
30
Том Негрель
ВР
27
Ламин Си
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
21
Янн Льенар
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
27
Ламин Си
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Осер - Монако
2
1
6
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
8
Нарушения
12
19
Офсайды
0
1
Количество передач
278
574
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Монако», 4-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 22:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Монако»

«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Осер
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