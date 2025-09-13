13.09.2025, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
4-2-3-1
1
Келлехер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
2
Пайннок
33
Кайоде
14
Хендерсон
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
7
Шаде
9
Тиаго
4-2-3-1
97
Санчес
99
Чалоба
4
Адарабиойо
21
Хато
3
Фофана
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Гиттенс
10
Буонанотте
7
Нету
9
Педро
33
Кайоде
2
Хики
2
Хики
33
Кайоде
8
Йенсен
3
Генри
3
Генри
8
Йенсен
2
Пайннок
20
Айер
20
Айер
2
Пайннок
23
Льюис-Поттер
14
Карвалью
14
Карвалью
23
Льюис-Поттер
9
Тиаго
11
Уаттара
11
Уаттара
9
Тиаго
21
Хато
17
Кукурелья
17
Кукурелья
21
Хато
3
Фофана
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Фофана
9
Педро
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Педро
10
Буонанотте
19
Джордж
19
Джордж
10
Буонанотте
11
Гиттенс
10
Палмер
10
Палмер
11
Гиттенс
Остались в запасе
Брентфорд
Челси
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Брентфорд - Челси
3
2
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
9
Офсайды
0
4
Количество передач
284
570
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Челси», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на сайте «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»