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  • «Брентфорд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

«Брентфорд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

13 сентября 2025, 20:50
Брентфорд
13.09.2025, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Челси
35' К. Шаде 90+3' Ф. Карвалью
61' К. Палмер 85' М. Кайседо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
4-2-3-1
1
Келлехер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
2
Пайннок
33
Кайоде
14
Хендерсон
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
6
Ярмолюк
7
Шаде
9
Тиаго
4-2-3-1
97
Санчес
99
Чалоба
4
Адарабиойо
21
Хато
3
Фофана
25
Кайседо
17
Фернандес
11
Гиттенс
10
Буонанотте
7
Нету
9
Педро
33
Кайоде
2
Хики
2
Хики
33
Кайоде
8
Йенсен
3
Генри
3
Генри
8
Йенсен
2
Пайннок
20
Айер
20
Айер
2
Пайннок
23
Льюис-Поттер
14
Карвалью
14
Карвалью
23
Льюис-Поттер
9
Тиаго
11
Уаттара
11
Уаттара
9
Тиаго
21
Хато
17
Кукурелья
17
Кукурелья
21
Хато
3
Фофана
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Фофана
9
Педро
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Педро
10
Буонанотте
19
Джордж
19
Джордж
10
Буонанотте
11
Гиттенс
10
Палмер
10
Палмер
11
Гиттенс
Остались в запасе
Брентфорд
Челси
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Кит Эндрюс
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Брентфорд - Челси
3
2
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
9
Офсайды
0
4
Количество передач
284
570
Сейвы
4
3
Точность передач %
75
90
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.25
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Челси», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Челси»

«Брентфорд» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Брентфорд
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