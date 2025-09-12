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  • «Марсель» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

«Марсель» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

12 сентября 2025, 20:35
Марсель
12.09.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
4 : 0
Завершен
Лорьян
13' М. Гринвуд (П) 20' Б. Павар 33' А. Гомес 90+3' Н. Агер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
(К) ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К) ОП
18
Бамо Мейте
ОП
29
Дерман Карим
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
43
Арсен Куасси
ЦЗ
97
Stevan Siba
ЦЗ
34
Мартин Блей
ЦП
62
Артур Авом
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
4-3-1-2
12
де Ланж
62
Мурильо
21
Агер
2
Медина
28
Павар
7
Гомес
4
Надир
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
9
Гуири
22
Веа
3-2-3-1-1
38
Мвого
4
Файе
3
Тальби
13
Йонгва
19
Абержель
18
Мейте
29
Карим
17
Макенго
8
Кадиу
22
Мвука
99
Сумано
2
Медина
33
Эмерсон
33
Эмерсон
2
Медина
28
Павар
48
Вермерен
48
Вермерен
28
Павар
9
Гуири
33
О'Райли
33
О'Райли
9
Гуири
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
22
Веа
14
Пайшао
14
Пайшао
22
Веа
8
Кадиу
43
Куасси
43
Куасси
8
Кадиу
17
Макенго
62
Авом
62
Авом
17
Макенго
29
Карим
11
Ле Бри
11
Ле Бри
29
Карим
22
Мвука
15
Айегун
15
Айегун
22
Мвука
99
Сумано
9
Бамба
9
Бамба
99
Сумано
Остались в запасе
Марсель
Лорьян
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
21
Бингуру Камара
ВР
97
Stevan Siba
ЦЗ
34
Мартин Блей
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
97
Stevan Siba
ЦЗ
34
Мартин Блей
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Марсель - Лорьян
3
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
18
5
Офсайды
1
0
Количество передач
798
306
Сейвы
1
4
Точность передач %
93
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Лорьяна», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Лорьян»

«Марсель» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лорьян Марсель
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