12.09.2025, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 4 тур
Франция. Лига 1, 4 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-3-1-2
12
де Ланж
62
Мурильо
21
Агер
2
Медина
28
Павар
7
Гомес
4
Надир
19
Кондогбиа
11
Гринвуд
9
Гуири
22
Веа
3-2-3-1-1
38
Мвого
4
Файе
3
Тальби
13
Йонгва
19
Абержель
18
Мейте
29
Карим
17
Макенго
8
Кадиу
22
Мвука
99
Сумано
2
Медина
33
Эмерсон
33
Эмерсон
2
Медина
28
Павар
48
Вермерен
48
Вермерен
28
Павар
9
Гуири
33
О'Райли
33
О'Райли
9
Гуири
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
22
Веа
14
Пайшао
14
Пайшао
22
Веа
8
Кадиу
43
Куасси
43
Куасси
8
Кадиу
17
Макенго
62
Авом
62
Авом
17
Макенго
29
Карим
11
Ле Бри
11
Ле Бри
29
Карим
22
Мвука
15
Айегун
15
Айегун
22
Мвука
99
Сумано
9
Бамба
9
Бамба
99
Сумано
Остались в запасе
Марсель
Лорьян
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
21
Бингуру Камара
ВР
97
Stevan Siba
ЦЗ
34
Мартин Блей
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
97
Stevan Siba
ЦЗ
34
Мартин Блей
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Марсель - Лорьян
3
1
2
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
18
5
Офсайды
1
0
Количество передач
798
306
Сейвы
1
4
Точность передач %
93
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Лорьяна», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Лорьян»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»