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  • «Факел» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

«Факел» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

8 сентября 2025, 18:20
Факел
08.09.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
50' Ю. Журавлев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
11
Урош Джуранович
ЦФ
4-1-3-2
1
Фролкин
53
Журавлев
20
Юрганов
27
Магкеев
2
Черов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
97
Магомедов
10
Альшин
25
Уридия
19
Пуси
4-1-1-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
21
Бердников
59
Аванесян
21
Раздорских
22
Цараев
17
Горбунов
7
Рейес
90
Калмыков
25
Уридия
18
Симонов
18
Симонов
25
Уридия
97
Магомедов
99
Абдоков
99
Абдоков
97
Магомедов
10
Альшин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
10
Альшин
19
Пуси
90
Турищев
90
Турищев
19
Пуси
22
Цараев
18
Сергеев
18
Сергеев
22
Цараев
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
21
Бердников
27
Мирзов
27
Мирзов
21
Бердников
21
Раздорских
11
Джуранович
11
Джуранович
21
Раздорских
Остались в запасе
Факел
Арсенал
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Факел - Арсенал
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Арсенала», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Арсенал»

«Факел» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Арсенал Факел
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