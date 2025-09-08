08.09.2025, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
4-1-3-2
1
Фролкин
53
Журавлев
20
Юрганов
27
Магкеев
2
Черов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
97
Магомедов
10
Альшин
25
Уридия
19
Пуси
4-1-1-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
21
Бердников
59
Аванесян
21
Раздорских
22
Цараев
17
Горбунов
7
Рейес
90
Калмыков
25
Уридия
18
Симонов
18
Симонов
25
Уридия
97
Магомедов
99
Абдоков
99
Абдоков
97
Магомедов
10
Альшин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
10
Альшин
19
Пуси
90
Турищев
90
Турищев
19
Пуси
22
Цараев
18
Сергеев
18
Сергеев
22
Цараев
17
Горбунов
9
Липовой
9
Липовой
17
Горбунов
21
Бердников
27
Мирзов
27
Мирзов
21
Бердников
21
Раздорских
11
Джуранович
11
Джуранович
21
Раздорских
Остались в запасе
Факел
Арсенал
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
48
Artem Lychagin
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Факел - Арсенал
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Арсенала», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «FONBET».
Источник: «Бомбардир»