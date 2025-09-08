Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Арсенала», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Арсенал»