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  • Турция – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Турция – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

7 сентября 2025, 20:35
Турция
07.09.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
0 : 6
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Испания
6' Педри 22' М. Мерино 45+1' М. Мерино 53' Ф. Торрес 57' М. Мерино 62' Педри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
(К) ЦП
16
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Юнус Акгюн
ЦП
10
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Испания
23
Унаи Симон
(К) ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
20
Педри
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
18
Огуз Айдын
ЛВ
5
Салих Озкан
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Гюль
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
9
Фермин Лопес
ЦП
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
2
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
4-3-2-1
1
Чакир
13
Эльмали
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
16
Юкшек
19
Акгюн
7
Актюркоглу
10
Гюлер
11
Йылдыз
4-3-3
23
Симон
12
Порро
3
Ле Норман
2
Хейсен
22
Кукурелья
6
Мерино
18
Субименди
20
Педри
19
Ямаль
17
Уильямс
21
Оярсабаль
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
13
Эльмали
20
Кадиоглу
20
Кадиоглу
13
Эльмали
16
Юкшек
5
Озкан
5
Озкан
16
Юкшек
10
Чалханоглу
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Чалханоглу
19
Акгюн
18
Айдын
18
Айдын
19
Акгюн
18
Субименди
16
Родри
16
Родри
18
Субименди
21
Оярсабаль
9
Лопес
9
Лопес
21
Оярсабаль
17
Уильямс
7
Торрес
7
Торрес
17
Уильямс
20
Педри
2
де Фрутос
2
де Фрутос
20
Педри
19
Ямаль
7
Мората
7
Мората
19
Ямаль
Остались в запасе
Турция
Испания
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Гюль
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Гюль
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Турция - Испания
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
6
9
Офсайды
5
3
Количество передач
509
525
Сейвы
6
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
2
19
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.42
3.14

Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Испании, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Испания

Турция – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания Турция
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