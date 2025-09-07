07.09.2025, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 6 тур
0 : 6
Завершен
Составы команд
Турция
Турция
4-3-2-1
1
Чакир
13
Эльмали
3
Демирал
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
16
Юкшек
19
Акгюн
7
Актюркоглу
10
Гюлер
11
Йылдыз
4-3-3
23
Симон
12
Порро
3
Ле Норман
2
Хейсен
22
Кукурелья
6
Мерино
18
Субименди
20
Педри
19
Ямаль
17
Уильямс
21
Оярсабаль
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
13
Эльмали
20
Кадиоглу
20
Кадиоглу
13
Эльмали
16
Юкшек
5
Озкан
5
Озкан
16
Юкшек
10
Чалханоглу
6
Кекчю
6
Кекчю
10
Чалханоглу
19
Акгюн
18
Айдын
18
Айдын
19
Акгюн
18
Субименди
16
Родри
16
Родри
18
Субименди
21
Оярсабаль
9
Лопес
9
Лопес
21
Оярсабаль
17
Уильямс
7
Торрес
7
Торрес
17
Уильямс
20
Педри
2
де Фрутос
2
де Фрутос
20
Педри
19
Ямаль
7
Мората
7
Мората
19
Ямаль
Остались в запасе
Турция
Испания
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Гюль
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Алтай Баиндыр
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Гюль
ЦФ
11
Джан Узун
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Алеш Гарсия
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Турция - Испания
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
2
12
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
6
9
Офсайды
5
3
Количество передач
509
525
Сейвы
6
2
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
2
19
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.42
3.14
Смотреть прямую трансляцию матча Турция против Испании, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Испания
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»