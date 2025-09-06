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  • Армения – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2025

Армения – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2025

6 сентября 2025, 17:50
Армения
06.09.2025, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 5 тур
0 : 5
Завершен
Португалия
10' Ж. Феликс 21' К. Роналду 32' Ж. Канселу 46' К. Роналду 62' Ж. Феликс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
16
Генри Авагян
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
23
Ваган Бичахчян
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
Главный тренер
Егише Меликян
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
19
Эдгар Григорян
ЛЗ
5
Альберт Хачумян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
9
Артур Серобян
ЛВ
11
Жирайр Шагоян
ЛВ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
7
Эдгар Севикян
ПВ
2
Нарек Агасарян
ЦФ
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Португалия
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
5
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
6
Жоау Палинья
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
19
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
3-3-2-2
16
Авагян
3
Пилоян
4
Арутюнян
2
Мурадян
21
Тикнизян
6
Иву
13
Оганесян
11
Барсегян
23
Бичахчян
10
Сперцян
10
Зелараян
4-1-3-2
1
Кошта
20
Канселу
3
Диаш
14
Инасиу
19
Мендеш
23
Витинья
15
Невеш
8
Фернандеш
17
Нету
11
Феликс
7
Роналду
21
Тикнизян
19
Григорян
19
Григорян
21
Тикнизян
11
Барсегян
11
Шагоян
11
Шагоян
11
Барсегян
23
Бичахчян
7
Севикян
7
Севикян
23
Бичахчян
6
Иву
2
Агасарян
2
Агасарян
6
Иву
10
Зелараян
17
Ранос
17
Ранос
10
Зелараян
19
Мендеш
5
Тавареш
5
Тавареш
19
Мендеш
20
Канселу
6
Палинья
6
Палинья
20
Канселу
11
Феликс
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
11
Феликс
17
Нету
16
Тринкау
16
Тринкау
17
Нету
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
Остались в запасе
Армения
Португалия
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Альберт Хачумян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Егише Меликян
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
10
Бернарду Силва
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Альберт Хачумян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
9
Артур Серобян
ЛВ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
10
Бернарду Силва
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Армения - Португалия
1
Всего ударов по воротам
7
24
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
7
Офсайды
3
1
Количество передач
263
634
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
93
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
20
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.3
3.67

Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Португалии, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Португалия

Армения – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Армения
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