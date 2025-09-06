06.09.2025, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 5 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Армения
Армения
3-3-2-2
16
Авагян
3
Пилоян
4
Арутюнян
2
Мурадян
21
Тикнизян
6
Иву
13
Оганесян
11
Барсегян
23
Бичахчян
10
Сперцян
10
Зелараян
4-1-3-2
1
Кошта
20
Канселу
3
Диаш
14
Инасиу
19
Мендеш
23
Витинья
15
Невеш
8
Фернандеш
17
Нету
11
Феликс
7
Роналду
21
Тикнизян
19
Григорян
19
Григорян
21
Тикнизян
11
Барсегян
11
Шагоян
11
Шагоян
11
Барсегян
23
Бичахчян
7
Севикян
7
Севикян
23
Бичахчян
6
Иву
2
Агасарян
2
Агасарян
6
Иву
10
Зелараян
17
Ранос
17
Ранос
10
Зелараян
19
Мендеш
5
Тавареш
5
Тавареш
19
Мендеш
20
Канселу
6
Палинья
6
Палинья
20
Канселу
11
Феликс
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
11
Феликс
17
Нету
16
Тринкау
16
Тринкау
17
Нету
7
Роналду
9
Рамуш
9
Рамуш
7
Роналду
Остались в запасе
Армения
Португалия
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Альберт Хачумян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
9
Артур Серобян
ЛВ
Главный тренер
Егише Меликян
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
10
Бернарду Силва
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Огнен Чанчаревич
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
5
Альберт Хачумян
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
18
Ованес Арутюнян
ЦП
20
Артак Дашян
АП
9
Артур Серобян
ЛВ
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
10
Бернарду Силва
АП
14
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Егише Меликян
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Армения - Португалия
1
Всего ударов по воротам
7
24
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
7
Офсайды
3
1
Количество передач
263
634
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
93
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
2
20
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.3
3.67
Смотреть прямую трансляцию матча Армения против Португалии, 5-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 сентября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Армения – Португалия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»