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  • «ПСЖ» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2025

«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2025

13 августа 2025, 20:50
ПСЖ
13.08.2025, среда, 22:00
Суперкубок УЕФА, Финал
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Тоттенхэм
85' Л. Кан Ин 90+4' Г. Рамуш
39' М. ван де Вен 48' К. Ромеро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
23
Педро Порро
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
15
Лукас Бергвалл
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
29
Барколя
3-3-2-1-1
25
Викарио
37
ван де Вен
15
Дансо
21
Ромеро
23
Порро
36
Палинья
99
Спенс
29
Сарр
30
Бентанкур
20
Кудус
47
Ришарлисон
7
Кварацхелия
8
Руис
8
Руис
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
7
Кан Ин
33
Заир-Эмери
29
Барколя
19
Мбайе
19
Мбайе
29
Барколя
14
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
14
Дуэ
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
47
Ришарлисон
19
Соланке
19
Соланке
47
Ришарлисон
20
Кудус
11
Тель
11
Тель
20
Кудус
36
Палинья
14
Грей
14
Грей
36
Палинья
Остались в запасе
ПСЖ
Тоттенхэм
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча ПСЖ - Тоттенхэм
3
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
12
Офсайды
2
4
Количество передач
572
197
Сейвы
3
1
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тоттенхэма», финал Суперкубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Тоттенхэм»

«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Суперкубок УЕФА Тоттенхэм ПСЖ
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