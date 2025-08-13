13.08.2025, среда, 22:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Суперкубок УЕФА, Финал
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
17
Витинья
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
29
Барколя
3-3-2-1-1
25
Викарио
37
ван де Вен
15
Дансо
21
Ромеро
23
Порро
36
Палинья
99
Спенс
29
Сарр
30
Бентанкур
20
Кудус
47
Ришарлисон
7
Кварацхелия
8
Руис
8
Руис
7
Кварацхелия
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
7
Кан Ин
33
Заир-Эмери
29
Барколя
19
Мбайе
19
Мбайе
29
Барколя
14
Дуэ
9
Рамуш
9
Рамуш
14
Дуэ
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
47
Ришарлисон
19
Соланке
19
Соланке
47
Ришарлисон
20
Кудус
11
Тель
11
Тель
20
Кудус
36
Палинья
14
Грей
14
Грей
36
Палинья
Остались в запасе
ПСЖ
Тоттенхэм
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча ПСЖ - Тоттенхэм
3
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
12
12
Офсайды
2
4
Количество передач
572
197
Сейвы
3
1
Точность передач %
90
69
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Тоттенхэма», финал Суперкубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»