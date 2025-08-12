12.08.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Составы команд
Слован
Слован
4-3-2-1
71
Такац
57
Круз
4
Кашия
6
Виммер
28
Блэкмен
11
Барсегян
7
Вайсс
12
Байрич
21
Мак
10
Толич
13
Стрелец
4-1-1-1-3
16
Заруцкий
28
Сорокин
14
Мартынович
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
55
Громыко
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
21
Мак
10
Марчелли
10
Марчелли
21
Мак
28
Блэкмен
20
Мустафич
20
Мустафич
28
Блэкмен
7
Вайсс
77
Игнатенко
77
Игнатенко
7
Вайсс
57
Круз
3
3
57
Круз
Марчелли
14
Йираджанг
14
Йираджанг
Марчелли
13
Стрелец
9
Кухаревич
9
Кухаревич
13
Стрелец
15
Арад
4
Касабулат
4
Касабулат
15
Арад
3
Мата
24
Мрынский
24
Мрынский
3
Мата
9
Эдмилсон
77
Зария
77
Зария
9
Эдмилсон
Зария
33
Станоев
33
Станоев
Зария
12
Сатпаев
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
12
Сатпаев
Остались в запасе
Слован
Кайрат
31
Мартин Трновски
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
6
Филип Лихы
ОП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Темирлан Анарбеков
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
6
Филип Лихы
ОП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Слован - Кайрат
7
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
29
23
Офсайды
1
3
Количество передач
517
418
Сейвы
6
1
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Кайрата», 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован» – «Кайрат»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».
Источник: «Бомбардир»