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  • «Слован» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

«Слован» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025

12 августа 2025, 20:05
Слован
12.08.2025, вторник, 21:15
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Кайрат
30' Р. Мак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
9
Эдмилсон
ЦФ
7
Жоржинью
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
6
Филип Лихы
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
3
Peter Pokorný
ЦФ
14
Аласана Йираджанг
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
8
Олжас Байбек
ОП
77
Гиорги Зария
АП
33
Юг Станоев
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
4-3-2-1
71
Такац
57
Круз
4
Кашия
6
Виммер
28
Блэкмен
11
Барсегян
7
Вайсс
12
Байрич
21
Мак
10
Толич
13
Стрелец
4-1-1-1-3
16
Заруцкий
28
Сорокин
14
Мартынович
15
Арад
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
55
Громыко
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
12
Сатпаев
21
Мак
10
Марчелли
10
Марчелли
21
Мак
28
Блэкмен
20
Мустафич
20
Мустафич
28
Блэкмен
7
Вайсс
77
Игнатенко
77
Игнатенко
7
Вайсс
57
Круз
3
3
57
Круз
Марчелли
14
Йираджанг
14
Йираджанг
Марчелли
13
Стрелец
9
Кухаревич
9
Кухаревич
13
Стрелец
15
Арад
4
Касабулат
4
Касабулат
15
Арад
3
Мата
24
Мрынский
24
Мрынский
3
Мата
9
Эдмилсон
77
Зария
77
Зария
9
Эдмилсон
Зария
33
Станоев
33
Станоев
Зария
12
Сатпаев
39
Рикардиньо
39
Рикардиньо
12
Сатпаев
Остались в запасе
Слован
Кайрат
31
Мартин Трновски
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
6
Филип Лихы
ОП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
1
Темирлан Анарбеков
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
44
Матуш Мачик
ВР
6
Филип Лихы
ОП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
8
Олжас Байбек
ОП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Слован - Кайрат
7
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
29
23
Офсайды
1
3
Количество передач
517
418
Сейвы
6
1
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Кайрата», 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, ответный матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован» – «Кайрат»

«Слован» – «Кайрат»: смотреть онлайн 12 августа

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Кайрат Слован
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