09.08.2025, суббота, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-1-3-1
71
Свинов
3
Гогличидзе
75
Мещанинов
55
Крижан
88
Сокол
50
Фищенко
72
Гордюшенко
23
Ушатов
25
Бирюков
9
Максименко
77
Корян
4-2-3-1
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
21
Бердников
44
Исаенко
59
Аванесян
70
Ахлинви
22
Цараев
9
Липовой
7
Рейес
90
Калмыков
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
23
Ушатов
5
Егорычев
5
Егорычев
23
Ушатов
77
Корян
10
Рейна
10
Рейна
77
Корян
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
72
Гордюшенко
44
Исаенко
45
Москаленчик
45
Москаленчик
44
Исаенко
22
Цараев
14
Брнович
14
Брнович
22
Цараев
70
Ахлинви
21
Раздорских
21
Раздорских
70
Ахлинви
9
Липовой
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Липовой
Остались в запасе
Родина
Арсенал
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
49
Илья Дятлов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
14
Aleksandr Andreev
ЦП
7
Папе
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
42
Александр Мелихов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
49
Илья Дятлов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
14
Aleksandr Andreev
ЦП
7
Папе
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Родина - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Арсенала», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»