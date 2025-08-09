Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Арсенала», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Арсенал»