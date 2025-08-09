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  • «Родина» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

«Родина» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

9 августа 2025, 17:20
Родина
09.08.2025, суббота, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
90+1' А. Максименко (П)
36' М. Ахлинви
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
71
Илья Свинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
25
Артем Бирюков
АП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
70
Маттео Ахлинви
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
49
Илья Дятлов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
7
Папе
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
14
Aleksandr Andreev
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
4-1-1-3-1
71
Свинов
3
Гогличидзе
75
Мещанинов
55
Крижан
88
Сокол
50
Фищенко
72
Гордюшенко
23
Ушатов
25
Бирюков
9
Максименко
77
Корян
4-2-3-1
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
21
Бердников
44
Исаенко
59
Аванесян
70
Ахлинви
22
Цараев
9
Липовой
7
Рейес
90
Калмыков
88
Сокол
80
Бессмертный
80
Бессмертный
88
Сокол
23
Ушатов
5
Егорычев
5
Егорычев
23
Ушатов
77
Корян
10
Рейна
10
Рейна
77
Корян
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
99
Тимошенко
72
Гордюшенко
44
Исаенко
45
Москаленчик
45
Москаленчик
44
Исаенко
22
Цараев
14
Брнович
14
Брнович
22
Цараев
70
Ахлинви
21
Раздорских
21
Раздорских
70
Ахлинви
9
Липовой
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Липовой
Остались в запасе
Родина
Арсенал
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
49
Илья Дятлов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
14
Aleksandr Andreev
ЦП
7
Папе
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
42
Александр Мелихов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
91
Даниил Баринов
ВР
49
Илья Дятлов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
14
Aleksandr Andreev
ЦП
7
Папе
ЛВ
80
Артем Концевой
ЛВ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
28
Илья Соколов
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Родина - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Арсенала», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 августа в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«Арсенал»

«Родина» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Арсенал Родина
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