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  • «Родина» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

«Родина» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

27 июля 2025, 17:20
Родина
27.07.2025, воскресенье, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Спартак К
37' Папе
48' М. Тлехугов 62' А. Немченко 84' Д. Жилмостных
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
7
Папе
ЛВ
5
Андрей Егорычев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
35
Иван Енин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
79
Даниэль Свинцов
АП
77
Аршак Корян
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
4
Никита Супранович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
АП
48
Иван Сутугин
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
4-3-3
1
Айдаров
3
Гогличидзе
19
Тананеев
75
Мещанинов
80
Бессмертный
5
Егорычев
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Папе
23
Ушатов
9
Максименко
4-2-2-1-1
68
Гайдаш
23
Лях
5
Жилмостных
2
Тарасов
18
Игнатьев
69
Чурсин
35
Енин
22
Немченко
88
Садов
11
Назаренко
23
Чиканчи
3
Гогличидзе
49
Дятлов
49
Дятлов
3
Гогличидзе
38
Мусаев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
38
Мусаев
72
Гордюшенко
80
Концевой
80
Концевой
72
Гордюшенко
5
Егорычев
77
Корян
77
Корян
5
Егорычев
69
Чурсин
56
Демьянов
56
Демьянов
69
Чурсин
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
22
Немченко
4
Супранович
4
Супранович
22
Немченко
88
Садов
8
Кудряшов
8
Кудряшов
88
Садов
23
Чиканчи
77
Гарибян
77
Гарибян
23
Чиканчи
Остались в запасе
Родина
Спартак К
79
Даниэль Свинцов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
50
Руслан Фищенко
ОП
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
Главный тренер
Зоран Зелькович
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
77
Илья Мещеряков
ПП
48
Иван Сутугин
АП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
79
Даниэль Свинцов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
50
Руслан Фищенко
ОП
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
77
Илья Мещеряков
ПП
48
Иван Сутугин
АП
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Родина - Спартак К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Спартака» Кострома 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Спартак» Кострома

«Родина» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Родина
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