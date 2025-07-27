27.07.2025, воскресенье, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-3-3
1
Айдаров
3
Гогличидзе
19
Тананеев
75
Мещанинов
80
Бессмертный
5
Егорычев
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Папе
23
Ушатов
9
Максименко
4-2-2-1-1
68
Гайдаш
23
Лях
5
Жилмостных
2
Тарасов
18
Игнатьев
69
Чурсин
35
Енин
22
Немченко
88
Садов
11
Назаренко
23
Чиканчи
3
Гогличидзе
49
Дятлов
49
Дятлов
3
Гогличидзе
38
Мусаев
99
Тимошенко
99
Тимошенко
38
Мусаев
72
Гордюшенко
80
Концевой
80
Концевой
72
Гордюшенко
5
Егорычев
77
Корян
77
Корян
5
Егорычев
69
Чурсин
56
Демьянов
56
Демьянов
69
Чурсин
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
22
Немченко
4
Супранович
4
Супранович
22
Немченко
88
Садов
8
Кудряшов
8
Кудряшов
88
Садов
23
Чиканчи
77
Гарибян
77
Гарибян
23
Чиканчи
Остались в запасе
Родина
Спартак К
79
Даниэль Свинцов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
50
Руслан Фищенко
ОП
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
Главный тренер
Зоран Зелькович
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
77
Илья Мещеряков
ПП
48
Иван Сутугин
АП
Главный тренер
Сергей Бондарь
Остались в запасе
79
Даниэль Свинцов
АП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
50
Руслан Фищенко
ОП
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
91
Даниил Баринов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
77
Илья Мещеряков
ПП
48
Иван Сутугин
АП
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Сергей Бондарь
Статистика матча Родина - Спартак К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Спартака» Кострома 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Спартак» Кострома
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»