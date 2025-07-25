25.07.2025, пятница, 19:45
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-2-2-1
18
Цулая
44
Исаенко
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
21
Бердников
70
Ахлинви
21
Раздорских
14
Брнович
9
Липовой
7
Рейес
90
Калмыков
3-3-3-1
51
Митров
50
Лысцов
62
Карпов
27
Черный
7
Маляров
64
Ланин
2
Косогоров
11
Порохов
20
Шипунов
78
Куль
10
Гонгапшев
3
Ботака-Иобома
15
Пуцко
15
Пуцко
3
Ботака-Иобома
14
Брнович
24
Азявин
24
Азявин
14
Брнович
9
Липовой
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Липовой
70
Ахлинви
22
Цараев
22
Цараев
70
Ахлинви
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
27
Черный
44
Корнюшин
44
Корнюшин
27
Черный
78
Куль
50
Голубев
50
Голубев
78
Куль
11
Порохов
15
Самойлов
15
Самойлов
11
Порохов
20
Шипунов
97
Малахов
97
Малахов
20
Шипунов
Остались в запасе
Арсенал
Шинник
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Арсенал - Шинник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Шинника», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Шинник»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»