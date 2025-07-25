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  • «Арсенал» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2025

«Арсенал» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2025

25 июля 2025, 18:35
Арсенал
25.07.2025, пятница, 19:45
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
63' Э. Рейес
20' И. Порохов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Тимофей Шипунов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
11
Илья Порохов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
50
Артем Голубев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
4-1-2-2-1
18
Цулая
44
Исаенко
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
21
Бердников
70
Ахлинви
21
Раздорских
14
Брнович
9
Липовой
7
Рейес
90
Калмыков
3-3-3-1
51
Митров
50
Лысцов
62
Карпов
27
Черный
7
Маляров
64
Ланин
2
Косогоров
11
Порохов
20
Шипунов
78
Куль
10
Гонгапшев
3
Ботака-Иобома
15
Пуцко
15
Пуцко
3
Ботака-Иобома
14
Брнович
24
Азявин
24
Азявин
14
Брнович
9
Липовой
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Липовой
70
Ахлинви
22
Цараев
22
Цараев
70
Ахлинви
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
27
Черный
44
Корнюшин
44
Корнюшин
27
Черный
78
Куль
50
Голубев
50
Голубев
78
Куль
11
Порохов
15
Самойлов
15
Самойлов
11
Порохов
20
Шипунов
97
Малахов
97
Малахов
20
Шипунов
Остались в запасе
Арсенал
Шинник
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Арсенал - Шинник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Шинника», 2-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Шинник»

«Арсенал» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Арсенал
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