20.07.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Спартак К
Спартак К
4-2-1-2-1
68
Гайдаш
18
Игнатьев
5
Жилмостных
2
Тарасов
78
Киселев
35
Енин
69
Чурсин
88
Садов
55
Саплинов
11
Назаренко
13
Рубцов
3-2-3-2
1
Фролкин
53
Журавлев
95
Гапонов
20
Юрганов
18
Симонов
52
Нетфуллин
17
Ковалев
97
Магомедов
10
Альшин
10
Гонгадзе
19
Пуси
69
Чурсин
23
Лях
23
Лях
69
Чурсин
88
Садов
48
Сутугин
48
Сутугин
88
Садов
13
Рубцов
23
Чиканчи
23
Чиканчи
13
Рубцов
5
Жилмостных
3
Бугриев
3
Бугриев
5
Жилмостных
17
Ковалев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
17
Ковалев
19
Пуси
90
Турищев
90
Турищев
19
Пуси
97
Магомедов
23
Якимов
23
Якимов
97
Магомедов
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
18
Симонов
8
Багамаев
8
Багамаев
18
Симонов
Остались в запасе
Спартак К
Факел
22
Анатолий Немченко
ЦП
98
Арсений Хорин
ЦЗ
77
Илья Мещеряков
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
АП
86
Никита Корец
ВР
Главный тренер
Сергей Бондарь
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Илья Васин
ЦФ
99
Нури Абдоков
АП
5
Альберт Габараев
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
22
Анатолий Немченко
ЦП
98
Арсений Хорин
ЦЗ
77
Илья Мещеряков
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
АП
86
Никита Корец
ВР
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Илья Васин
ЦФ
99
Нури Абдоков
АП
5
Альберт Габараев
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Спартак К - Факел
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Факела», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Факел»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»