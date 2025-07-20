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  • «Спартак» Кострома – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

«Спартак» Кострома – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

20 июля 2025, 14:50
Спартак К
20.07.2025, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Факел
48' Б. Пуси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Егор Назаренко
АП
55
Александр Саплинов
АП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бондарь
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак К
86
Никита Корец
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
98
Арсений Хорин
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
8
Иван Кудряшов
АП
77
Илья Мещеряков
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
99
Нури Абдоков
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Никита Моцпан
АП
77
Лука Багателия
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Илья Васин
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
4-2-1-2-1
68
Гайдаш
18
Игнатьев
5
Жилмостных
2
Тарасов
78
Киселев
35
Енин
69
Чурсин
88
Садов
55
Саплинов
11
Назаренко
13
Рубцов
3-2-3-2
1
Фролкин
53
Журавлев
95
Гапонов
20
Юрганов
18
Симонов
52
Нетфуллин
17
Ковалев
97
Магомедов
10
Альшин
10
Гонгадзе
19
Пуси
69
Чурсин
23
Лях
23
Лях
69
Чурсин
88
Садов
48
Сутугин
48
Сутугин
88
Садов
13
Рубцов
23
Чиканчи
23
Чиканчи
13
Рубцов
5
Жилмостных
3
Бугриев
3
Бугриев
5
Жилмостных
17
Ковалев
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
17
Ковалев
19
Пуси
90
Турищев
90
Турищев
19
Пуси
97
Магомедов
23
Якимов
23
Якимов
97
Магомедов
10
Альшин
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Альшин
18
Симонов
8
Багамаев
8
Багамаев
18
Симонов
Остались в запасе
Спартак К
Факел
22
Анатолий Немченко
ЦП
98
Арсений Хорин
ЦЗ
77
Илья Мещеряков
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
АП
86
Никита Корец
ВР
Главный тренер
Сергей Бондарь
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Илья Васин
ЦФ
99
Нури Абдоков
АП
5
Альберт Габараев
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
22
Анатолий Немченко
ЦП
98
Арсений Хорин
ЦЗ
77
Илья Мещеряков
ПП
9
Марат Тлехугов
ПВ
56
Виктор Демьянов
ОП
8
Иван Кудряшов
АП
86
Никита Корец
ВР
Остались в запасе
25
Мераби Уридия
ЦФ
9
Илья Васин
ЦФ
99
Нури Абдоков
АП
5
Альберт Габараев
ЦЗ
77
Лука Багателия
ПВ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Сергей Бондарь
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Спартак К - Факел
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» Кострома против «Факела», 1-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» Кострома – «Факел»

«Спартак» Кострома – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Факел Спартак К
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