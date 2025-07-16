16.07.2025, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
3-3-1-1-2
26
Шпаковский
67
Бегунов
4
Гаврилович
26
Калинин
33
Ибрахим
6
Мякиш
32
Пигас
17
Бахар
98
Подстрелов
30
Джимет
7
Бакич
4-3-3
22
Падт
15
Куртулуш
17
Сон
24
Вердон
3
Недялков
26
Калоц
6
Наресси
24
Пиотровски
11
Видаль
37
Текпетей
77
Маркус
6
Мякиш
42
Абдуллахи
42
Абдуллахи
6
Мякиш
26
Калинин
8
Демченко
8
Демченко
26
Калинин
17
Бахар
19
Игор
19
Игор
17
Бахар
98
Подстрелов
7
Малашевич
7
Малашевич
98
Подстрелов
30
Джимет
10
Варданян
10
Варданян
30
Джимет
Малашевич
21
Шевченко
21
Шевченко
Малашевич
22
Падт
39
Бонманн
39
Бонманн
22
Падт
3
Недялков
2
Андерссон
2
Андерссон
3
Недялков
6
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
6
Наресси
11
Видаль
23
Дуарте
23
Дуарте
11
Видаль
77
Маркус
29
Биле
29
Биле
77
Маркус
37
Текпетей
91
91
37
Текпетей
Остались в запасе
Динамо Мн
Лудогорец
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
90
Filip Gigov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
90
Filip Gigov
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Динамо Мн - Лудогорец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо Минск» против «Лудогорца», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Минск» – «Лудогорец»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»