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  • «Динамо Минск» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2025

«Динамо Минск» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2025

16 июля 2025, 20:35
Динамо Мн
16.07.2025, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лудогорец
54' М. Джимет 62' П. Игор
41' Э. Маркус 100' И. Биле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
26
Филип Калоц
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
Главный тренер
Руй Мота
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Педро Игор
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
8
Никита Демченко
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
29
Ив-Эрик Биле
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
91
S. Ivanov
ЦФ
90
Filip Gigov
ЦФ
3-3-1-1-2
26
Шпаковский
67
Бегунов
4
Гаврилович
26
Калинин
33
Ибрахим
6
Мякиш
32
Пигас
17
Бахар
98
Подстрелов
30
Джимет
7
Бакич
4-3-3
22
Падт
15
Куртулуш
17
Сон
24
Вердон
3
Недялков
26
Калоц
6
Наресси
24
Пиотровски
11
Видаль
37
Текпетей
77
Маркус
6
Мякиш
42
Абдуллахи
42
Абдуллахи
6
Мякиш
26
Калинин
8
Демченко
8
Демченко
26
Калинин
17
Бахар
19
Игор
19
Игор
17
Бахар
98
Подстрелов
7
Малашевич
7
Малашевич
98
Подстрелов
30
Джимет
10
Варданян
10
Варданян
30
Джимет
Малашевич
21
Шевченко
21
Шевченко
Малашевич
22
Падт
39
Бонманн
39
Бонманн
22
Падт
3
Недялков
2
Андерссон
2
Андерссон
3
Недялков
6
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
6
Наресси
11
Видаль
23
Дуарте
23
Дуарте
11
Видаль
77
Маркус
29
Биле
29
Биле
77
Маркус
37
Текпетей
91
91
37
Текпетей
Остались в запасе
Динамо Мн
Лудогорец
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
90
Filip Gigov
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
90
Filip Gigov
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Руй Мота
Статистика матча Динамо Мн - Лудогорец
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо Минск» против «Лудогорца», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо Минск» – «Лудогорец»

«Динамо Минск» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лудогорец Динамо Мн
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