09.07.2025, среда, 20:30
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
Лудогорец
4-2-3-1
1
Падт
3
Недялков
17
Сон
4
Алмейда
15
Куртулуш
26
Калоц
6
Пиотровски
77
Маркус
20
Камара
11
Видаль
37
Текпетей
3-3-1-1-2
31
Шпаковский
67
Бегунов
4
Гаврилович
26
Калинин
2
Пигас
6
Мякиш
33
Ибрахим
17
Бахар
7
Малашевич
9
Бакич
11
Джимет
20
Камара
8
Неделев
8
Неделев
20
Камара
3
Недялков
23
Дуарте
23
Дуарте
3
Недялков
11
Видаль
30
Наресси
30
Наресси
11
Видаль
6
Пиотровски
29
29
6
Пиотровски
37
Текпетей
99
99
37
Текпетей
7
Малашевич
25
Игор
25
Игор
7
Малашевич
17
Бахар
21
Шевченко
21
Шевченко
17
Бахар
11
Джимет
10
Варданян
10
Варданян
11
Джимет
Остались в запасе
Лудогорец
Динамо Мн
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
73
Filip Gigov
ЦФ
1
Артем Макавчик
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
3
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
8
Руслан Чобанов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
88
Никита Демченко
АП
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
73
Filip Gigov
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
3
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
8
Руслан Чобанов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
88
Никита Демченко
АП
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Лудогорец - Динамо Мн
1
4
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Динамо Мн», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Динамо Мн»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»