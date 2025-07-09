Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Динамо Мн», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля в 20:30 по московскому времени.

Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».