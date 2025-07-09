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  • «Лудогорец» – «Динамо Мн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2025

«Лудогорец» – «Динамо Мн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2025

9 июля, 19:20
Лудогорец
09.07.2025, среда, 20:30
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Динамо Мн
87' Ф. Калоц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
26
Филип Калоц
ЦП
6
Якуб Пиотровски
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
77
Эрик Маркус
ЛВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
Динамо Мн
31
Денис Шпаковский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
2
Вадим Пигас
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
11
Мустафа Джимет
ЦФ
9
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
30
Педро Наресси
ЦП
29
Yves Erick Bile
ЦП
99
S. Ivanov
ЦФ
73
Filip Gigov
ЦФ
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
3
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
8
Руслан Чобанов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
88
Никита Демченко
АП
25
Педро Игор
ЛВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
4-2-3-1
1
Падт
3
Недялков
17
Сон
4
Алмейда
15
Куртулуш
26
Калоц
6
Пиотровски
77
Маркус
20
Камара
11
Видаль
37
Текпетей
3-3-1-1-2
31
Шпаковский
67
Бегунов
4
Гаврилович
26
Калинин
2
Пигас
6
Мякиш
33
Ибрахим
17
Бахар
7
Малашевич
9
Бакич
11
Джимет
20
Камара
8
Неделев
8
Неделев
20
Камара
3
Недялков
23
Дуарте
23
Дуарте
3
Недялков
11
Видаль
30
Наресси
30
Наресси
11
Видаль
6
Пиотровски
29
29
6
Пиотровски
37
Текпетей
99
99
37
Текпетей
7
Малашевич
25
Игор
25
Игор
7
Малашевич
17
Бахар
21
Шевченко
21
Шевченко
17
Бахар
11
Джимет
10
Варданян
10
Варданян
11
Джимет
Остались в запасе
Лудогорец
Динамо Мн
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
73
Filip Gigov
ЦФ
1
Артем Макавчик
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
3
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
8
Руслан Чобанов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
88
Никита Демченко
АП
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
67
Дамьян Христов
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
42
Simeon Shishkov
ЦЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
73
Filip Gigov
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
13
Иван Шимакович
ВР
3
Илья Калачев
ЦЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
8
Руслан Чобанов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
88
Никита Демченко
АП
99
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Лудогорец - Динамо Мн
1
4
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Динамо Мн», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец»«Динамо Мн»

«Лудогорец» – «Динамо Мн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо Мн Лудогорец
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