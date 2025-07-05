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  • «ПСЖ» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

«ПСЖ» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

5 июля 2025, 17:50
ПСЖ
05.07.2025, суббота, 19:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Бавария
78' Д. Дуэ 90+6' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Та
2
Упамекано
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
14
Дуэ
21
Эрнандес
21
Эрнандес
14
Дуэ
7
Кварацхелия
4
Бералдо
4
Бералдо
7
Кварацхелия
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
29
Барколя
10
Дембеле
10
Дембеле
29
Барколя
Боэ
22
Геррейру
22
Геррейру
Боэ
44
Станишич
23
Боэ
23
Боэ
44
Станишич
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
13
Мюллер
13
Мюллер
21
Коман
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
Точно не сыграют
Норди Мукиэле
ПЗ
Бавария
Точно не сыграют
Tarek Buchmann
ЦЗ
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Хироки Ито
ЦЗ
Статистика матча ПСЖ - Бавария
1
2
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
12
13
Офсайды
0
3
Количество передач
354
406
Сейвы
5
3
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Баварии», 1/4 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ»«Бавария»

«ПСЖ» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Бавария ПСЖ
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