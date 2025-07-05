05.07.2025, суббота, 19:00
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
29
Барколя
14
Дуэ
7
Кварацхелия
87
Невеш
3-2-1-3-1
1
Нойер
4
Та
2
Упамекано
44
Станишич
6
Киммих
45
Павлович
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
14
Дуэ
21
Эрнандес
21
Эрнандес
14
Дуэ
7
Кварацхелия
4
Бералдо
4
Бералдо
7
Кварацхелия
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
29
Барколя
10
Дембеле
10
Дембеле
29
Барколя
Боэ
22
Геррейру
22
Геррейру
Боэ
44
Станишич
23
Боэ
23
Боэ
44
Станишич
45
Павлович
27
Горецка
27
Горецка
45
Павлович
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
13
Мюллер
13
Мюллер
21
Коман
Остались в запасе
ПСЖ
Бавария
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
1
Даниэль Перец
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
30
Кассиано Киала
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
47
Давид Сантуш Дайбер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
7
Леннарт Карл
АП
18
Йона Куси-Асаре
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Венсан Компани
ПСЖ
Точно не сыграют
Бавария
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Бавария
1
2
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
12
13
Офсайды
0
3
Количество передач
354
406
Сейвы
5
3
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Баварии», 1/4 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»