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Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Ювентуса», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Ювентус»