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  • «Реал» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2025

«Реал» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2025

Вчера, 20:50
Реал
01.07.2025, вторник, 22:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Ювентус
54' Г. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Винисиус
ЛВ
30
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
2
Альберту Кошта
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
20
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
29
Юссеф Энрикес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
31
Хакобо Рамон
ЦЗ
35
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
36
Чема Андрес
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
50
Марио Мартин
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
44
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Килиан Мбаппе
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
64
Джованни Гарофани
ВР
38
Джованни Даффара
ВР
40
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
26
Дуглас Луис
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
16
Уэстон МакКенни
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
51
Самуэль Мбангула
ЛВ
11
Николас Гонсалес
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
4-1-2-3
1
Куртуа
20
Гарсия
22
Рюдигер
24
Хейсен
12
Александер-Арнольд
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
7
Винисиус
15
Гюлер
30
Гарсия
3-4-1-2
29
Ди Грегорио
24
Ругани
6
Келли
15
Калюлю
2
Кошта
5
Локателли
19
Тюрам
27
Камбьясо
7
Консейсау
20
Муани
10
Йылдыз
8
Вальверде
19
Себальос
19
Себальос
8
Вальверде
15
Гюлер
10
Модрич
10
Модрич
15
Гюлер
30
Гарсия
9
Мбаппе
9
Мбаппе
30
Гарсия
24
Ругани
4
Гатти
4
Гатти
24
Ругани
10
Йылдыз
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
10
Йылдыз
5
Локателли
16
МакКенни
16
МакКенни
5
Локателли
7
Консейсау
18
Костич
18
Костич
7
Консейсау
6
Келли
11
Гонсалес
11
Гонсалес
6
Келли
Остались в запасе
Реал
Ювентус
13
Андрей Лунин
ВР
29
Юссеф Энрикес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
31
Хакобо Рамон
ЦЗ
35
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
36
Чема Андрес
ЦП
50
Марио Мартин
ЦП
21
Браим Диас
АП
44
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
23
Карло Пинсольо
ВР
64
Джованни Гарофани
ВР
38
Джованни Даффара
ВР
40
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
26
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
51
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
29
Юссеф Энрикес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
31
Хакобо Рамон
ЦЗ
35
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
36
Чема Андрес
ЦП
50
Марио Мартин
ЦП
21
Браим Диас
АП
44
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
64
Джованни Гарофани
ВР
38
Джованни Даффара
ВР
40
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
26
Дуглас Луис
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
51
Самуэль Мбангула
ЛВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Реал - Ювентус
1
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
11
5
Офсайды
0
2
Количество передач
621
469
Сейвы
2
10
Точность передач %
92
89
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
11
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Ювентуса», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Ювентус»

«Реал» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2025

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Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Ювентус Реал
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