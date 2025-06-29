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  • «ПСЖ» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

«ПСЖ» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

29 июня 2025, 17:50
ПСЖ
29.06.2025, воскресенье, 19:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Интер Майами
6' Ж. Невеш 39' Ж. Невеш 44' Т. Авилес (АГ) 45+3' А. Хакими
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Интер Майами
19
Оскар Устари
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
37
Максимилиано Фалькон
ЦЗ
57
Марсело Вейгандт
ПЗ
5
Федерико Редондо
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Теласко Сеговия
ЦП
21
Тадео Альенде
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
85
Ноам Камара
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Интер Майами
34
Рокко Риос Ново
ВР
23
Вилльям Ярброу
ВР
17
Томас Авилес
ЦЗ
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЛВ
8
Бенжа Кремаски
ЦП
20
Сантьяго Моралес
ЦП
31
Бальтасар Родригес
АП
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
4-2-1-2-1
19
Устари
57
Вейгандт
32
Аллен
37
Фалькон
18
Альба
5
Редондо
5
Бускетс
8
Сеговия
10
Месси
21
Альенде
9
Суарес
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
5
Маркиньос
4
Бералдо
4
Бералдо
5
Маркиньос
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
2
Хакими
7
Кан Ин
7
Кан Ин
2
Хакими
87
Невеш
10
Дембеле
10
Дембеле
87
Невеш
32
Аллен
17
Авилес
17
Авилес
32
Аллен
8
Сеговия
8
Кремаски
8
Кремаски
8
Сеговия
Остались в запасе
ПСЖ
Интер Майами
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
34
Рокко Риос Ново
ВР
23
Вилльям Ярброу
ВР
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
31
Бальтасар Родригес
АП
22
Фафа Пико
ЛВ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
34
Рокко Риос Ново
ВР
23
Вилльям Ярброу
ВР
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
31
Бальтасар Родригес
АП
22
Фафа Пико
ЛВ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Интер Майами
Точно не сыграют
Дрейк Каллендер
ВР
Ян Фрей
ЦЗ
Давид Руис
ОП
Янник Брайт
ОП
Гонсало Лухан
ЦЗ
Статистика матча ПСЖ - Интер Майами
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
11
Офсайды
5
2
Количество передач
733
361
Сейвы
3
6
Точность передач %
93
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Интер Майами», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Интер Майами»

«ПСЖ» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Интер Майами ПСЖ
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