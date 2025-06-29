29.06.2025, воскресенье, 19:00
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
17
Витинья
8
Руис
7
Кварацхелия
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
4-2-1-2-1
19
Устари
57
Вейгандт
32
Аллен
37
Фалькон
18
Альба
5
Редондо
5
Бускетс
8
Сеговия
10
Месси
21
Альенде
9
Суарес
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
5
Маркиньос
4
Бералдо
4
Бералдо
5
Маркиньос
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
2
Хакими
7
Кан Ин
7
Кан Ин
2
Хакими
87
Невеш
10
Дембеле
10
Дембеле
87
Невеш
32
Аллен
17
Авилес
17
Авилес
32
Аллен
8
Сеговия
8
Кремаски
8
Кремаски
8
Сеговия
Остались в запасе
ПСЖ
Интер Майами
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
34
Рокко Риос Ново
ВР
23
Вилльям Ярброу
ВР
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
31
Бальтасар Родригес
АП
22
Фафа Пико
ЛВ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
85
Ноам Камара
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
34
Рокко Риос Ново
ВР
23
Вилльям Ярброу
ВР
21
Эктор Мартинес
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Сантьяго Моралес
ЦП
31
Бальтасар Родригес
АП
22
Фафа Пико
ЛВ
13
Лео Афонсо
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хавьер Маскерано
Интер Майами
Точно не сыграют
Статистика матча ПСЖ - Интер Майами
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
9
11
Офсайды
5
2
Количество передач
733
361
Сейвы
3
6
Точность передач %
93
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Интер Майами», 1/8 финала Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Интер Майами»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»