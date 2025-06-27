27.06.2025, пятница, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Зальцбург
Зальцбург
4-2-2-2
52
Завешицки
13
Кретциг
22
Гаду
14
Расмуссен
22
Ляйнер
5
Диабате
6
Дьямбу
10
Глух
20
Байду
45
Нене
10
Ратков
4-1-2-3
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
4
Хейсен
11
Гарсия
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
7
Гарсия
15
Гюлер
7
Винисиус
45
Нене
6
Байду
6
Байду
45
Нене
6
Дьямбу
6
Кьергор
6
Кьергор
6
Дьямбу
10
Ратков
14
Дагхим
14
Дагхим
10
Ратков
20
Байду
9
Онисиво
9
Онисиво
20
Байду
5
Диабате
11
Вертессен
11
Вертессен
5
Диабате
22
Рюдигер
4
Рамон
4
Рамон
22
Рюдигер
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
15
Гюлер
14
Модрич
14
Модрич
15
Гюлер
5
Беллингем
21
Диас
21
Диас
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
Остались в запасе
Зальцбург
Реал
32
Йонас Крамри
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
8
Сота Китано
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Чема Андрес
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
8
Сота Китано
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Чема Андрес
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Зальцбург
Точно не сыграют
Статистика матча Зальцбург - Реал
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
4
Офсайды
1
0
Количество передач
514
649
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Реал», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» – «Реал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»