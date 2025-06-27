Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зальцбург» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

«Зальцбург» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

27 июня 2025, 02:50
Зальцбург
27.06.2025, пятница, 04:00
Клубный чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 3
Завершен
Реал
40' Винисиус 45+3' Ф. Вальверде 84' Г. Гарсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Зальцбург
52
Кристиан Завешицки
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
22
Жоан Гаду
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
(К) ПЗ
5
Сумайла Диабате
ОП
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Оскар Глух
АП
20
Эдмунд Байду
ПВ
10
Петар Ратков
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
15
Арда Гюлер
АП
7
Гонсало Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Зальцбург
32
Йонас Крамри
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
6
Мауриц Кьергор
АП
8
Сота Китано
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
43
Энрике Агилар
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
23
Виктор Муньос
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Чема Андрес
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
4-2-2-2
52
Завешицки
13
Кретциг
22
Гаду
14
Расмуссен
22
Ляйнер
5
Диабате
6
Дьямбу
10
Глух
20
Байду
45
Нене
10
Ратков
4-1-2-3
1
Куртуа
12
Александер-Арнольд
22
Рюдигер
4
Хейсен
11
Гарсия
14
Чуамени
5
Беллингем
8
Вальверде
7
Гарсия
15
Гюлер
7
Винисиус
45
Нене
6
Байду
6
Байду
45
Нене
6
Дьямбу
6
Кьергор
6
Кьергор
6
Дьямбу
10
Ратков
14
Дагхим
14
Дагхим
10
Ратков
20
Байду
9
Онисиво
9
Онисиво
20
Байду
5
Диабате
11
Вертессен
11
Вертессен
5
Диабате
22
Рюдигер
4
Рамон
4
Рамон
22
Рюдигер
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
15
Гюлер
14
Модрич
14
Модрич
15
Гюлер
5
Беллингем
21
Диас
21
Диас
5
Беллингем
7
Винисиус
11
Родриго
11
Родриго
7
Винисиус
Остались в запасе
Зальцбург
Реал
32
Йонас Крамри
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
8
Сота Китано
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Чема Андрес
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
1
Салько Хамзич
ВР
4
Йон Мельберг
ЛЗ
44
Янник Шустер
ЦЗ
37
Тим Труммер
ПЗ
8
Сота Китано
АП
43
Энрике Агилар
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
14
Чема Андрес
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
23
Виктор Муньос
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Зальцбург
Точно не сыграют
Мадс Бидструп
ЦП
Хендри Бланк
ЦЗ
Янис Бласвих
ВР
Николас Капалдо
ЦП
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
Дауда Гиндо
ЛЗ
Такуму Кавамура
ОП
Карим Конате
ЦФ
Леандро Моргалла
ЦЗ
Александер Шлагер
ВР
Мусса Йео
ЦП
Реал
Точно не сыграют
Давид Алаба
ЦЗ
Рауль Асенсио
ЦЗ
Эдуардо Камавинга
ЦП
Дани Карвахаль
ПЗ
Эдер Милитао
ЦЗ
Эндрик
ЦФ
Килиан Мбаппе
ЦФ
Ферлан Менди
ЛЗ
Статистика матча Зальцбург - Реал
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
4
Офсайды
1
0
Количество передач
514
649
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Реал», 3-й тур Клубного чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зальцбург»«Реал»

«Зальцбург» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Клубный чемпионат мира Реал Зальцбург
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
4
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
12
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+