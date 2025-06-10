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  • Сербия – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Сербия – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

10 июня 2025, 20:35
Сербия
10.06.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 4 тур
3 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Андорра
12' А. Митрович 24' А. Митрович 53' А. Митрович (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
13
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
23
Александар Катай
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
(К) ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
2
Бил Борра
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Aron Rodrigo
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
3
Марк Валес
(К) ЦП
10
Гийоме Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Сербия
12
Драган Росич
ВР
21
Лазар Каличанин
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
22
Стефан Митрович
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
20
Андрия Максимович
АП
18
Никола Штулич
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Пау Бабо
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
16
João Teixeira
ЦП
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
4-3-1-2
1
Петрович
17
Терзич
4
Миленкович
3
Павлович
13
Стойич
14
Живкович
6
Гудель
22
Лукич
23
Катай
9
Митрович
23
Влахович
3-2-4-1
12
Альварес
4
Гарсия
22
Оливера
15
Сан Николас
2
Борра
5
Льовера
14
8
Валес
3
Валес
17
Сервос
10
Лопес
23
Катай
19
Рачич
19
Рачич
23
Катай
6
Гудель
5
Максимович
5
Максимович
6
Гудель
17
Терзич
22
Митрович
22
Митрович
17
Терзич
9
Митрович
18
Штулич
18
Штулич
9
Митрович
8
Валес
16
Искьердо
16
Искьердо
8
Валес
3
Валес
16
16
3
Валес
10
Лопес
9
Куку
9
Куку
10
Лопес
Остались в запасе
Сербия
Андорра
12
Драган Росич
ВР
21
Лазар Каличанин
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
21
Лазар Самарджич
АП
20
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Драган Стойкович
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Пау Бабо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
21
Лазар Каличанин
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
21
Лазар Самарджич
АП
20
Андрия Максимович
АП
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Пау Бабо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Сербия - Андорра
1
2
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
653
270
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Андорры, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Андорра

Сербия – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Андорра Сербия
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