10.06.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 4 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Сербия
Сербия
4-3-1-2
1
Петрович
17
Терзич
4
Миленкович
3
Павлович
13
Стойич
14
Живкович
6
Гудель
22
Лукич
23
Катай
9
Митрович
23
Влахович
3-2-4-1
12
Альварес
4
Гарсия
22
Оливера
15
Сан Николас
2
Борра
5
Льовера
14
8
Валес
3
Валес
17
Сервос
10
Лопес
23
Катай
19
Рачич
19
Рачич
23
Катай
6
Гудель
5
Максимович
5
Максимович
6
Гудель
17
Терзич
22
Митрович
22
Митрович
17
Терзич
9
Митрович
18
Штулич
18
Штулич
9
Митрович
8
Валес
16
Искьердо
16
Искьердо
8
Валес
3
Валес
16
16
3
Валес
10
Лопес
9
Куку
9
Куку
10
Лопес
Остались в запасе
Сербия
Андорра
12
Драган Росич
ВР
21
Лазар Каличанин
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
21
Лазар Самарджич
АП
20
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Драган Стойкович
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Пау Бабо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Драган Росич
ВР
21
Лазар Каличанин
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
2
Коста Неделькович
ПЗ
21
Лазар Самарджич
АП
20
Андрия Максимович
АП
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Пау Бабо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Сербия - Андорра
1
2
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
653
270
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Андорры, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Андорра
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»