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  • Хорватия – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025

Хорватия – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025

9 июня 2025, 20:35
Хорватия
09.06.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 4 тур
5 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Чехия
42' А. Крамарич 62' Л. Модрич (П) 68' И. Перишич 72' А. Будимир (П) 75' А. Крамарич
58' Т. Соучек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
(К) ЦП
15
Марио Пашалич
АП
11
Анте Будимир
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
(К) ОП
8
Михал Садилек
ЦП
7
Павел Шулц
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
19
Марко Пашалич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Мартин Батурина
ЦП
19
Тони Фрук
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
7
Франьо Иванович
ЦФ
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
9
Василь Кусей
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
9
Филип Зорван
ЦП
19
Томаш Хоры
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ливакович
2
Станишич
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
6
Шутало
17
Сучич
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
9
Крамарич
11
Будимир
3-2-1-2-2
1
Коварж
5
Цоуфал
20
Зелены
3
Голеш
7
Крейчи
22
Соучек
8
Садилек
7
Шулц
17
Провод
10
Шик
18
Черны
Остались в запасе
Хорватия
Чехия
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Мартин Батурина
ЦП
19
Тони Фрук
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
7
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
16
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
9
Филип Зорван
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Мартин Батурина
ЦП
19
Тони Фрук
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
7
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
9
Филип Зорван
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Иван Гашек
Статистика матча Хорватия - Чехия
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
1
Нарушения
0
2
Офсайды
3
0
Количество передач
173
70
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
62
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Чехии, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Чехия

Хорватия – Чехия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Чехия Хорватия
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