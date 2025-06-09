09.06.2025, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 4 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Хорватия
Хорватия
4-1-1-2-2
1
Ливакович
2
Станишич
5
Чалета-Цар
4
Гвардиол
6
Шутало
17
Сучич
10
Модрич
14
Перишич
15
Пашалич
9
Крамарич
11
Будимир
3-2-1-2-2
1
Коварж
5
Цоуфал
20
Зелены
3
Голеш
7
Крейчи
22
Соучек
8
Садилек
7
Шулц
17
Провод
10
Шик
18
Черны
Остались в запасе
Хорватия
Чехия
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Мартин Батурина
ЦП
19
Тони Фрук
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
7
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
16
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
9
Филип Зорван
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Иван Гашек
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Марин Понграчич
ЦЗ
5
Лука Вушкович
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Мартин Батурина
ЦП
19
Тони Фрук
ЦП
8
Никола Моро
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
19
Марко Пашалич
ЛВ
7
Франьо Иванович
ЦФ
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
12
Лукас Черв
ЦП
9
Филип Зорван
ЦП
9
Василь Кусей
ЛВ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Иван Гашек
Статистика матча Хорватия - Чехия
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
1
Нарушения
0
2
Офсайды
3
0
Количество передач
173
70
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
62
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия против Чехии, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Чехия
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»