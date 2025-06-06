06.06.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Норвегия
Норвегия
4-1-1-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
3
Айер
17
Хеггем
14
Рюэрсон
8
Берге
2
Торсбю
20
Нуса
10
Эдегор
7
Серлот
9
Холанд
3-4-1-2
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
6
Коппола
6
Бастони
2
Дзаппакоста
6
Ровелла
8
Тонали
6
Удогие
18
Барелла
9
Ретеги
10
Распадори
17
Хеггем
4
Эстигард
4
Эстигард
17
Хеггем
5
Вольфе
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
5
Вольфе
2
Торсбю
6
Берг
6
Берг
2
Торсбю
20
Нуса
22
Бобб
22
Бобб
20
Нуса
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
6
Удогие
3
Димарко
3
Димарко
6
Удогие
10
Распадори
4
Риччи
4
Риччи
10
Распадори
6
Ровелла
16
Фраттези
16
Фраттези
6
Ровелла
9
Ретеги
17
Лукка
17
Лукка
9
Ретеги
2
Дзаппакоста
17
Орсолини
17
Орсолини
2
Дзаппакоста
Остались в запасе
Норвегия
Италия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Тело Осгор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
19
Лука Раньери
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Тело Осгор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
19
Лука Раньери
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Норвегия - Италия
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
10
Офсайды
0
2
Количество передач
355
583
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Италии, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Италия
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»