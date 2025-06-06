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  • Норвегия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

Норвегия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

6 июня 2025, 20:35
Норвегия
06.06.2025, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 3 тур
3 : 0
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Италия
14' А. Серлот 34' А. Нуса 42' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
6
Ийенома Удогие
ЛЗ
6
Диего Коппола
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Сандро Тонали
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
4
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Тело Осгор
АП
19
Арон Доннум
ПВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
19
Лука Раньери
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
3
Федерико Димарко
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Самуэле Риччи
ЦП
14
Чезаре Казадеи
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Лоренцо Лукка
ЦФ
17
Риккардо Орсолини
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюланд
5
Вольфе
3
Айер
17
Хеггем
14
Рюэрсон
8
Берге
2
Торсбю
20
Нуса
10
Эдегор
7
Серлот
9
Холанд
3-4-1-2
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
6
Коппола
6
Бастони
2
Дзаппакоста
6
Ровелла
8
Тонали
6
Удогие
18
Барелла
9
Ретеги
10
Распадори
17
Хеггем
4
Эстигард
4
Эстигард
17
Хеггем
5
Вольфе
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
5
Вольфе
2
Торсбю
6
Берг
6
Берг
2
Торсбю
20
Нуса
22
Бобб
22
Бобб
20
Нуса
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
6
Удогие
3
Димарко
3
Димарко
6
Удогие
10
Распадори
4
Риччи
4
Риччи
10
Распадори
6
Ровелла
16
Фраттези
16
Фраттези
6
Ровелла
9
Ретеги
17
Лукка
17
Лукка
9
Ретеги
2
Дзаппакоста
17
Орсолини
17
Орсолини
2
Дзаппакоста
Остались в запасе
Норвегия
Италия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Тело Осгор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
19
Лука Раньери
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Тело Осгор
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Арон Доннум
ПВ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
12
Марко Карнесекки
ВР
19
Лука Раньери
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Чезаре Казадеи
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Норвегия - Италия
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
10
Офсайды
0
2
Количество передач
355
583
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Италии, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Италия

Норвегия – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия Норвегия
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