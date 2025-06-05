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  • Испания – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

Испания – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

5 июня 2025, 20:50
Испания
05.06.2025, четверг, 22:00
Лига наций, 1/2 финала
5 : 4
Завершен
Франция
22' Н. Уильямс 25' М. Мерино 54' Л. Ямаль (П) 55' Педри 67' Л. Ямаль
59' К. Мбаппе (П) 79' Р. Шерки 84' Д. Вивиан (АГ) 90+3' Р. Коло Муани
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
20
Педри
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
19
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Куадио Коне
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Испания
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
9
Гави
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
22
Иско
АП
11
Йереми Пино
ПВ
3
Саму Омородион
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Франция
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
9
Райан Шерки
АП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4-3-3
23
Симон
22
Кукурелья
3
Ле Норман
2
Хейсен
12
Порро
18
Субименди
20
Педри
6
Мерино
21
Оярсабаль
19
Ямаль
17
Уильямс
4-2-3-1
16
Меньян
2
Калюлю
15
Конате
5
Лангле
19
Эрнандес
8
Коне
14
Рабьо
11
Олисе
20
Дуэ
7
Дембеле
10
Мбаппе
3
Ле Норман
4
Вивиан
4
Вивиан
3
Ле Норман
20
Педри
8
Руис
8
Руис
20
Педри
6
Мерино
9
Гави
9
Гави
6
Мерино
17
Уильямс
10
Ольмо
10
Ольмо
17
Уильямс
21
Оярсабаль
3
Омородион
3
Омородион
21
Оярсабаль
5
Лангле
21
Эрнандес
21
Эрнандес
5
Лангле
2
Калюлю
2
Густо
2
Густо
2
Калюлю
11
Олисе
9
Шерки
9
Шерки
11
Олисе
20
Дуэ
12
Барколя
12
Барколя
20
Дуэ
7
Дембеле
12
Муани
12
Муани
7
Дембеле
Остались в запасе
Испания
Франция
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
22
Иско
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Оскар Мингеса
ЦЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
22
Иско
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
23
Люка Шевалье
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Лоик Баде
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Испания - Франция
2
4
Всего ударов по воротам
16
24
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
17
14
Офсайды
2
1
Количество передач
393
501
Сейвы
6
3
Точность передач %
82
90
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
8
7
Удары из пределов штрафной
15
17
Удары из-за пределов штрафной
1
7

Смотреть прямую трансляцию матча Испания против Франции, 1\2 финала Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Франция

Испания – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Франция Испания
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