Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

«Галатасарай» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

30 мая 2025, 18:50
Галатасарай
30.05.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
17' Д. Мертенс (П) 81' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
(К) ЦЗ
3
Берат Эздемир
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
19
Филипп Кени
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Кагдас Атан
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
2
Фести Эбоселе
ПЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
20
Матшой Джалу
АП
3-1-2-4
16
Муслера
6
Санчес
23
Айхан
46
Куэста
10
Кутлу
95
Франковски
4
Якобс
23
Кутуджу
45
Осимхен
22
Демир
10
Мертенс
3-3-2-2
16
Зенгезер
3
Дуарте
27
Ба
42
Саинер
3
Опоку
3
Эздемир
21
Опери
7
Сари
20
Гюнеш
25
Фигейредо
19
Кени
16
Муслера
19
Гювенк
19
Гювенк
16
Муслера
95
Франковски
15
Йелерт
15
Йелерт
95
Франковски
45
Осимхен
8
Акман
8
Акман
45
Осимхен
10
Мертенс
7
Салаи
7
Салаи
10
Мертенс
7
Сари
2
Эбоселе
2
Эбоселе
7
Сари
42
Саинер
8
Кеман
8
Кеман
42
Саинер
27
Ба
9
Тюрук
9
Тюрук
27
Ба
20
Гюнеш
17
Беяз
17
Беяз
20
Гюнеш
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
98
Дениз Дилмен
ВР
4
Онур Эргюн
ОП
20
Матшой Джалу
АП
77
Иван Брнич
ЛВ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
4
Онур Эргюн
ОП
20
Матшой Джалу
АП
77
Иван Брнич
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
2
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
12
Офсайды
1
7
Количество передач
462
314
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.04
1.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Истанбула Башакшехир», 38-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Истанбул Башакшехир»

«Галатасарай» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
1
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+