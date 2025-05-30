30.05.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 38 тур
Турция. Суперлига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-2-4
16
Муслера
6
Санчес
23
Айхан
46
Куэста
10
Кутлу
95
Франковски
4
Якобс
23
Кутуджу
45
Осимхен
22
Демир
10
Мертенс
3-3-2-2
16
Зенгезер
3
Дуарте
27
Ба
42
Саинер
3
Опоку
3
Эздемир
21
Опери
7
Сари
20
Гюнеш
25
Фигейредо
19
Кени
16
Муслера
19
Гювенк
19
Гювенк
16
Муслера
95
Франковски
15
Йелерт
15
Йелерт
95
Франковски
45
Осимхен
8
Акман
8
Акман
45
Осимхен
10
Мертенс
7
Салаи
7
Салаи
10
Мертенс
7
Сари
2
Эбоселе
2
Эбоселе
7
Сари
42
Саинер
8
Кеман
8
Кеман
42
Саинер
27
Ба
9
Тюрук
9
Тюрук
27
Ба
20
Гюнеш
17
Беяз
17
Беяз
20
Гюнеш
Остались в запасе
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
98
Дениз Дилмен
ВР
4
Онур Эргюн
ОП
20
Матшой Джалу
АП
77
Иван Брнич
ЛВ
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
4
Онур Эргюн
ОП
20
Матшой Джалу
АП
77
Иван Брнич
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Галатасарай - Истанбул Башакшехир
2
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
12
Офсайды
1
7
Количество передач
462
314
Сейвы
1
7
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
3.04
1.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Истанбула Башакшехир», 38-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Истанбул Башакшехир»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»