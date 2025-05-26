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  • «Аль-Фат» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025

«Аль-Фат» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025

26 мая 2025, 19:50
Аль-Фат
26.05.2025, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Наср
45+4' М. Варгас 81' М. Батна 90+6' M. Machado Ferreira
42' К. Роналду 75' С. Мане
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
23
Хуссейн Касим
ЛЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К) ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
66
Naif Masoud
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
10
Амин Сбаи
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
25
Отавио
АП
23
Айман Яхья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Фат
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
9
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Аль-Акиди
23
Касим
44
17
Саадан
24
28
Бендебка
15
Баатия
66
8
Варгас
11
Батна
10
Сбаи
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Хассан
8
Аль-Сулаихим
23
Яхья
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
15
Баатия
32
32
15
Баатия
23
Касим
82
82
23
Касим
66
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
66
10
Сбаи
93
93
10
Сбаи
24
9
9
24
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
8
Аль-Сулаихим
20
Габриэль
20
Габриэль
8
Аль-Сулаихим
23
Яхья
20
Уэсли
20
Уэсли
23
Яхья
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Наср
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
88
Othman Al-Othman
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
88
Othman Al-Othman
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Наср
4
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
14
18
Офсайды
0
1
Количество передач
307
465
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Насра», 34-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат»«Аль-Наср»

«Аль-Фат» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Фат
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