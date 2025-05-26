26.05.2025, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Фат
Аль-Фат
4-1-2-2-1
1
Аль-Акиди
23
Касим
44
17
Саадан
24
28
Бендебка
15
Баатия
66
8
Варгас
11
Батна
10
Сбаи
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Хассан
8
Аль-Сулаихим
23
Яхья
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
15
Баатия
32
32
15
Баатия
23
Касим
82
82
23
Касим
66
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
66
10
Сбаи
93
93
10
Сбаи
24
9
9
24
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
8
Аль-Сулаихим
20
Габриэль
20
Габриэль
8
Аль-Сулаихим
23
Яхья
20
Уэсли
20
Уэсли
23
Яхья
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Наср
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
88
Othman Al-Othman
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
48
Muhannad Al-Yahya
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
88
Othman Al-Othman
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Наср
4
3
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
14
18
Офсайды
0
1
Количество передач
307
465
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Аль-Насра», 34-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»