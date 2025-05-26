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  • «Аль-Хиляль» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025

«Аль-Хиляль» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025

26 мая 2025, 19:50
Аль-Хиляль
26.05.2025, понедельник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Кадисия
25' А. Митрович (П) 69' С. Милинкович-Савич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
(К) ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
4
Джехад Такри
ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
23
Икер Альмена
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
34
Abdulsalam Ali Barnawi
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
39
Абдулазиз Аль-Хадхуд
ЦФ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Аль-Кадисия
23
Abdulaziz Rahma
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
3-3-2-1-1
37
Буну
4
Аль-Давсари
3
Кулибали
87
Тамбакти
6
Аль-Давсари
8
Невеш
6
Лоди
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
9
Митрович
4-3-1-2
28
Аль-Кассар
2
Абулшамат
17
Альварес
4
Такри
87
Аль-Уджами
52
Аль-Монассар
11
Азази
21
Пуэртас
23
Альмена
9
7
Обамеянг
28
Канно
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
28
Канно
6
Аль-Давсари
39
Аль-Хадхуд
39
Аль-Хадхуд
6
Аль-Давсари
4
Такри
24
Касем
24
Касем
4
Такри
7
Обамеянг
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Обамеянг
2
Абулшамат
40
40
2
Абулшамат
52
Аль-Монассар
39
Аль-Давсари
39
Аль-Давсари
52
Аль-Монассар
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Аль-Кадисия
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
34
Abdulsalam Ali Barnawi
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
23
Abdulaziz Rahma
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
44
Saad Al Muthary
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
34
Abdulsalam Ali Barnawi
ЦЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Turki Al Ghamil
ЦФ
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
17
Abdullah Hassoun
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Хиляль - Аль-Кадисия
1
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Количество передач
482
483
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Кадисии», 34-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль»«Аль-Кадисия»

«Аль-Хиляль» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Хиляль
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