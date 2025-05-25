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  • «Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 20:50
Атлетик
25.05.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
14' Р. Левандовски 17' Р. Левандовски 90+4' Д. Ольмо (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
21
Мароан Саннади
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
16
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
28
Пейо Каналес
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-2-3-1
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
4
Паредес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
10
Уильямс
21
Саннади
4-3-2-1
1
Пенья
24
Гарсия
33
Араухо
5
Кубарси
3
Бальде
7
Лопес
16
Гави
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
14
Нуньес
3
Вивиан
3
Вивиан
14
Нуньес
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
46
Гомес
10
Уильямс
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Уильямс
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
33
Араухо
15
Кристенсен
15
Кристенсен
33
Араухо
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетик - Барселона
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
21
10
Офсайды
6
1
Количество передач
216
718
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
92
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.23
3.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Барселоны», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона»

«Атлетик» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Атлетик
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