25.05.2025, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-3-1
1
Симон
17
Бершиче
14
Нуньес
4
Паредес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
7
Беренгер
46
Гомес
10
Уильямс
21
Саннади
4-3-2-1
1
Пенья
24
Гарсия
33
Араухо
5
Кубарси
3
Бальде
7
Лопес
16
Гави
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
14
Нуньес
3
Вивиан
3
Вивиан
14
Нуньес
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
46
Гомес
10
Уильямс
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Уильямс
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
33
Араухо
15
Кристенсен
15
Кристенсен
33
Араухо
8
Педри
21
де Йонг
21
де Йонг
8
Педри
11
Рафинья
20
Ольмо
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
Остались в запасе
Атлетик
Барселона
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
28
Пейо Каналес
АП
25
Альваро Джало
ЛВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетик - Барселона
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
21
10
Офсайды
6
1
Количество передач
216
718
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
92
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.23
3.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Барселоны», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»