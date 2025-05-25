Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лацио» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Лацио» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 20:35
Лацио
25.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Лечче
43' Л. Кулибали
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
77
Мохамед Каба
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Мандас
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
4-3-1-2
30
Фальконе
24
Жилберт
6
Башкиротто
4
Гашпар
25
Галло
29
Кулибали
20
Рамадани
10
Бериша
50
Пьеротти
90
Крстович
21
Карлссон
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
20
Рамадани
17
Вейга
17
Вейга
20
Рамадани
21
Карлссон
21
Хельгасон
21
Хельгасон
21
Карлссон
10
Бериша
77
Каба
77
Каба
10
Бериша
90
Крстович
9
Бурнете
9
Бурнете
90
Крстович
Остались в запасе
Лацио
Лечче
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Лацио - Лечче
2
1
2
2
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
14
4
Нарушения
11
11
Офсайды
1
0
Количество передач
497
201
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
63
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Лечче», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Лечче»

«Лацио» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лечче Лацио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+