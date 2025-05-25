25.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-2-1-2
35
Мандас
17
Тавареш
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
6
Ровелла
6
Гендузи
11
Исаксен
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
22
Диа
4-3-1-2
30
Фальконе
24
Жилберт
6
Башкиротто
4
Гашпар
25
Галло
29
Кулибали
20
Рамадани
10
Бериша
50
Пьеротти
90
Крстович
21
Карлссон
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
17
Тавареш
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
17
Тавареш
6
Ровелла
15
Весино
15
Весино
6
Ровелла
10
Дзакканьи
14
Нослин
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
20
Рамадани
17
Вейга
17
Вейга
20
Рамадани
21
Карлссон
21
Хельгасон
21
Хельгасон
21
Карлссон
10
Бериша
77
Каба
77
Каба
10
Бериша
90
Крстович
9
Бурнете
9
Бурнете
90
Крстович
Остались в запасе
Лацио
Лечче
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
44
Тиагу Габриэль
ЦЗ
44
Бальтасар Пьерре
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Ламек Банда
ПВ
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Лацио - Лечче
2
1
2
2
Всего ударов по воротам
24
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
14
4
Нарушения
11
11
Офсайды
1
0
Количество передач
497
201
Сейвы
2
8
Точность передач %
87
63
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.6
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Лечче», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»