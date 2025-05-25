Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 17:50
Бешикташ
25.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Ризеспор
64' Ж. Мариу
61' С. Акайдын 90+1' А. Соу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
99
Keny Arroyo
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
27
Рафа
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ризеспор
13
Иво Грбич
ВР
5
Каспер Хойер
(К) ЛЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
54
Митхат Пала
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Онур Булут
ПП
90
Семих Кылыксой
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Ризеспор
35
Efe Doğan
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
97
Doğanay Avcı
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
3-4-3
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
3
Паулиста
22
Свенссон
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
99
9
Иммобиле
7
Мучи
27
Рафа
3-1-3-2-1
13
Грбич
4
Мокши
4
Акайдын
5
Хойер
37
Шахин
54
Пала
18
Геззаль
10
Олавоин
8
Варесанович
77
Зекири
9
Соу
2
Удуохай
53
Топджу
53
Топджу
2
Удуохай
99
23
Мариу
23
Мариу
99
22
Свенссон
27
Кылыч
27
Кылыч
22
Свенссон
7
Мучи
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Мучи
8
Варесанович
8
Акинтола
8
Акинтола
8
Варесанович
77
Зекири
19
Озкан
19
Озкан
77
Зекири
Остались в запасе
Бешикташ
Ризеспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
35
Efe Doğan
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
97
Doğanay Avcı
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
35
Efe Doğan
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
97
Doğanay Avcı
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Ризеспор
2
3
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
15
Офсайды
0
1
Количество передач
482
341
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.59

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Ризеспора», 37-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Ризеспор»

«Бешикташ» – «Ризеспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Ризеспор Бешикташ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
1
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
1
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
10
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
1
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
7
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+