25.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
Турция. Суперлига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-4-3
34
Гюнок
26
Масуаку
2
Удуохай
3
Паулиста
22
Свенссон
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
99
9
Иммобиле
7
Мучи
27
Рафа
3-1-3-2-1
13
Грбич
4
Мокши
4
Акайдын
5
Хойер
37
Шахин
54
Пала
18
Геззаль
10
Олавоин
8
Варесанович
77
Зекири
9
Соу
2
Удуохай
53
Топджу
53
Топджу
2
Удуохай
99
23
Мариу
23
Мариу
99
22
Свенссон
27
Кылыч
27
Кылыч
22
Свенссон
7
Мучи
90
Кылыксой
90
Кылыксой
7
Мучи
8
Варесанович
8
Акинтола
8
Акинтола
8
Варесанович
77
Зекири
19
Озкан
19
Озкан
77
Зекири
Остались в запасе
Бешикташ
Ризеспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
35
Efe Doğan
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
97
Doğanay Avcı
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
35
Efe Doğan
ВР
45
Ayberk Karapo
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
95
Habil Özbakir
ЦЗ
18
Muhamed Buljubašić
ЦП
97
Doğanay Avcı
ЦФ
99
Emrecan Bulut
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Ризеспор
2
3
Всего ударов по воротам
25
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
15
Офсайды
0
1
Количество передач
482
341
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
12
4
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Ризеспора», 37-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Ризеспор»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»