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  • «Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 16:50
Ноттингем Форест
25.05.2025, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 1
Завершен
Челси
50' Л. Колуилл
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
19
Джейдон Санчо
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Рамон Соса
ЛВ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
9
Марк Гиу
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
5
Андерсон
9
Вуд
4-2-3-1
97
Санчес
24
Джеймс
4
Адарабиойо
6
Колуилл
17
Кукурелья
17
Фернандес
25
Кайседо
10
Палмер
20
Мадуэке
7
Нету
19
Санчо
8
Домингес
22
Йетс
22
Йетс
8
Домингес
34
Эйна
20
Силва
20
Силва
34
Эйна
6
Сангаре
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
6
Сангаре
7
Нету
27
Густо
27
Густо
7
Нету
19
Санчо
45
Лавиа
45
Лавиа
19
Санчо
20
Мадуэке
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
20
Мадуэке
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Челси
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Данило
ОП
19
Рамон Соса
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Данило
ОП
19
Рамон Соса
ЛВ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Ноттингем Форест - Челси
2
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
11
Офсайды
5
1
Количество передач
418
404
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Челси», 38-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Челси»

«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Ноттингем Форест
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