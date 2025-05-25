25.05.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
3-1-2-3-1
25
Крапивцов
17
Блинд
16
Франкес
22
Мартинес
37
Крейчи
21
Эррера
6
Артур
10
Порту
22
Асприлья
11
Цыганков
7
Стуани
3-4-1-2
1
Муссо
3
Аспиликуэта
2
Лангле
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
6
Коке
27
Витсель
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
16
Франкес
6
Хуанпе
6
Хуанпе
16
Франкес
7
Стуани
14
Солис
14
Солис
7
Стуани
6
Артур
21
Ромеу
21
Ромеу
6
Артур
10
Порту
23
Мартин
23
Мартин
10
Порту
21
Эррера
9
Руис
9
Руис
21
Эррера
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
20
Молина
20
Симеоне
20
Симеоне
20
Молина
16
Лино
10
Корреа
10
Корреа
16
Лино
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Жирона
Атлетико
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Давид Лопес
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Давид Лопес
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Жирона - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
2
19
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Количество передач
414
554
Сейвы
8
1
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
1
12
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.05
2.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Атлетико», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»