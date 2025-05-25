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  • «Жирона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

«Жирона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

25 мая 2025, 13:50
Жирона
25.05.2025, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 4
Завершен
Атлетико
68' А. Серлот 87' К. Лангле 90' А. Серлот 90+3' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
6
Артур
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
(К) ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
27
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
14
Джон Солис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Конор Галлахер
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Крапивцов
17
Блинд
16
Франкес
22
Мартинес
37
Крейчи
21
Эррера
6
Артур
10
Порту
22
Асприлья
11
Цыганков
7
Стуани
3-4-1-2
1
Муссо
3
Аспиликуэта
2
Лангле
20
Молина
14
Льоренте
7
Де Пауль
6
Коке
27
Витсель
16
Лино
19
Альварес
7
Гризманн
16
Франкес
6
Хуанпе
6
Хуанпе
16
Франкес
7
Стуани
14
Солис
14
Солис
7
Стуани
6
Артур
21
Ромеу
21
Ромеу
6
Артур
10
Порту
23
Мартин
23
Мартин
10
Порту
21
Эррера
9
Руис
9
Руис
21
Эррера
6
Коке
22
Галлахер
22
Галлахер
6
Коке
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Барриос
7
Де Пауль
20
Молина
20
Симеоне
20
Симеоне
20
Молина
16
Лино
10
Корреа
10
Корреа
16
Лино
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Жирона
Атлетико
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Давид Лопес
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Давид Лопес
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Жирона - Атлетико
1
Всего ударов по воротам
2
19
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
1
8
Нарушения
13
11
Офсайды
0
2
Количество передач
414
554
Сейвы
8
1
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
1
12
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.05
2.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Атлетико», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Атлетико»

«Жирона» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетико Жирона
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