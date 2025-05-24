Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Уфы», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Уфа»