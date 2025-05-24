24.05.2025, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
Россия. Первая лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-3-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
24
Мальцев
7
Сафронов
90
Турищев
3-2-3-2
40
Чернов
89
Стоцкий
17
Озманов
45
Теняев
79
Троянов
10
Гыстаров
11
Гуренко
8
Исаев
23
Ахатов
9
Муллин
22
Черняк
6
Макаров
17
Шильников
17
Шильников
6
Макаров
57
Болотов
97
Таликин
97
Таликин
57
Болотов
7
Сафронов
48
Сутугин
48
Сутугин
7
Сафронов
24
Мальцев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
24
Мальцев
90
Турищев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
90
Турищев
17
Озманов
93
Гараев
93
Гараев
17
Озманов
8
Исаев
48
Лукьянов
48
Лукьянов
8
Исаев
22
Черняк
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
22
Черняк
11
Гуренко
9
Адаев
9
Адаев
11
Гуренко
9
Муллин
19
Майоров
19
Майоров
9
Муллин
Остались в запасе
Ротор
Уфа
16
Батыр Умиров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
26
Egor Shendrikov
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
16
Батыр Умиров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Остались в запасе
26
Egor Shendrikov
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Ротор - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Уфы», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Уфа»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»