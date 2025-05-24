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  • «Ротор» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

«Ротор» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

24 мая 2025, 11:50
Ротор
24.05.2025, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Уфа
69' Р. Гыстаров 86' В. Адаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
79
Константин Троянов
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
23
Данил Ахатов
АП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Ротор
16
Батыр Умиров
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Уфа
26
Egor Shendrikov
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
4-3-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
24
Мальцев
7
Сафронов
90
Турищев
3-2-3-2
40
Чернов
89
Стоцкий
17
Озманов
45
Теняев
79
Троянов
10
Гыстаров
11
Гуренко
8
Исаев
23
Ахатов
9
Муллин
22
Черняк
6
Макаров
17
Шильников
17
Шильников
6
Макаров
57
Болотов
97
Таликин
97
Таликин
57
Болотов
7
Сафронов
48
Сутугин
48
Сутугин
7
Сафронов
24
Мальцев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
24
Мальцев
90
Турищев
23
Лаврищев
23
Лаврищев
90
Турищев
17
Озманов
93
Гараев
93
Гараев
17
Озманов
8
Исаев
48
Лукьянов
48
Лукьянов
8
Исаев
22
Черняк
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
22
Черняк
11
Гуренко
9
Адаев
9
Адаев
11
Гуренко
9
Муллин
19
Майоров
19
Майоров
9
Муллин
Остались в запасе
Ротор
Уфа
16
Батыр Умиров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
26
Egor Shendrikov
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
16
Батыр Умиров
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
Остались в запасе
26
Egor Shendrikov
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Ротор - Уфа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Уфы», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Уфа»

«Ротор» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Уфа Ротор
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