Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025

Вчера, 20:50
Тоттенхэм
21.05.2025, среда, 22:00
Лига Европы, Финал
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
42' Б. Джонсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
17
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
9
Ришарлисон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
13
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
18
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
63
Дамола Аджайи
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
2
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
20
Диогу Далот
ПЗ
25
Мануэль Угарте
ОП
43
Тоби Колльер
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
14
Кристиан Эриксен
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-1-2
1
Викарио
13
Удогие
17
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
8
Биссума
30
Бентанкур
22
Джонсон
19
Соланке
9
Ришарлисон
3-3-3-1
24
Онана
23
Шоу
15
Йоро
5
Магуайр
3
Мазрауи
18
Каземиро
13
Доргу
16
Диалло
7
Маунт
8
Фернандеш
9
Хойлунд
22
Джонсон
4
Дансо
4
Дансо
22
Джонсон
13
Удогие
24
Спенс
24
Спенс
13
Удогие
9
Ришарлисон
7
Сон
7
Сон
9
Ришарлисон
29
Сарр
14
Грей
14
Грей
29
Сарр
3
Мазрауи
20
Далот
20
Далот
3
Мазрауи
13
Доргу
37
Мэйну
37
Мэйну
13
Доргу
7
Маунт
17
Гарначо
17
Гарначо
7
Маунт
9
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
9
Хойлунд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
63
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
2
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
25
Мануэль Угарте
ОП
43
Тоби Колльер
ОП
14
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
63
Дамола Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
2
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
25
Мануэль Угарте
ОП
43
Тоби Колльер
ОП
14
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
3
4
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
27
73
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
22
10
Офсайды
1
2
Количество передач
187
511
Сейвы
5
0
Точность передач %
61
84
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Юнайтед», финал Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2025

Еще по теме:
17-летний вингер «Тоттенхэма» побил рекорд Лиги Европы
Аморим ответил на претензии Гарначо
Капитану «Тоттенхэма» не хватило золотой медали после финала Лиги Европы
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
КДК РФС вынес наказание Станковичу за оскорбления в адрес судьи
16:52
1
Генич: «Тренером «Ростова» будет Федотов, Комличенко точно переходит в «Краснодар»
16:50
1
Названа сумма, которую Дани Алвес просит за переход в клубы из России
16:33
1
Тикнизян может перейти из «Локомотива» в «Спартак»
15:45
6
«Зенит» хочет отдать в аренду Ахметова
15:33
9
Аршавин оригинально ответил на вопрос, за кого будет болеть в чемпионской гонке РПЛ
15:27
3
«Зенит» хочет подписать защитника сборной России
15:13
3
«Зенит» сохраняет интерес к экс-полузащитнику сборной Португалии
15:00
2
Сычев выбрал четырех лучших игроков сезона РПЛ
14:51
1
Мостовой прокомментировал перспективы «Спартака» стать чемпионом в следующем сезоне
14:43
2
Все новости
Все новости
17-летний вингер «Тоттенхэма» побил рекорд Лиги Европы
14:35
Аморим ответил на претензии Гарначо
14:10
Капитану «Тоттенхэма» не хватило золотой медали после финала Лиги Европы
12:36
Магуайр повздорил с лучшим игроком финала Лиги Европы
11:25
«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по числу поражений за сезон в 21-м веке
10:40
1
ФотоРеакция Почеттино на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы
10:10
Хын-Мин Сон стал автором уникального достижения
09:51
1
Каррагер поиздевался над «Манчестер Юнайтед», обыграв знаменитую цитату Фергюсона
09:35
Игрок «МЮ» упрекнул Аморима после поражения в финале Лиги Европы
09:09
Капитан «Тоттенхэма» – Кейну: «Гарри, мы тоже взяли трофей!»
08:24
2
Канчельскис назвал виновников поражения «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы
08:08
2
«Тоттенхэм» побил рекорд Лиги Европы
07:55
1
Бэйл отреагировал на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы
07:40
Постекоглу раскрыл секрет победы «Тоттенхэма» в Лиге Европы
02:00
2
Аморим прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы
01:51
1
Ван де Вен рассказал, как эпичным прыжком спас «Тоттенхэм» от гола в финале ЛЕ
01:43
1
ФотоРеакция Кейна на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы
01:35
1
Три футболиста разделили звание лучшего бомбардира Лиги Европы-2024/25
01:23
Вингер «Тоттенхэма» Джонсон рассказал, как забил единственный гол в финале Лиги Европы
01:11
3
Фото«Тоттенхэм» опубликовал мем по случаю победы в ЛЕ
01:00
1
ФотоНазван лучший игрок финала Лиги Европы
00:48
1
Салах отреагировал на победу «Тоттенхэма» в Лиге Европы
00:36
«Тоттенхэм» повторил достижение «Ливерпуля»
00:24
1
Постекоглу предсказал трофей «Тоттенхэма» в сентябре
00:12
⚡️ Лига Европы. «Тоттенхэм» выиграл первый за 17 лет трофей, победив в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0)
Вчера, 23:58
28
Где смотреть матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 21 мая 2025
20 мая
Стали известны 7 участников общего этапа Лиги Европы-2025/26 – по 1 из топ-лиг
20 мая
«Кристал Пэлас» сыграет в еврокубках 2-й раз в своей истории
17 мая
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 