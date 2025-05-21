Тоттенхэм
21.05.2025, среда, 22:00
Лига Европы, Финал
Лига Европы, Финал
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
42' Б. Джонсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
17
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
9
Ришарлисон
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
13
Патрик Доргу
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
18
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
16
Амад Диалло
ПВ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
47
Майки Мур
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
63
Дамола Аджайи
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
2
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
20
Диогу Далот
ПЗ
25
Мануэль Угарте
ОП
43
Тоби Колльер
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
14
Кристиан Эриксен
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-3-1-2
1
Викарио
13
Удогие
17
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
8
Биссума
30
Бентанкур
22
Джонсон
19
Соланке
9
Ришарлисон
3-3-3-1
24
Онана
23
Шоу
15
Йоро
5
Магуайр
3
Мазрауи
18
Каземиро
13
Доргу
16
Диалло
7
Маунт
8
Фернандеш
9
Хойлунд
22
Джонсон
4
Дансо
4
Дансо
22
Джонсон
13
Удогие
24
Спенс
24
Спенс
13
Удогие
9
Ришарлисон
7
Сон
7
Сон
9
Ришарлисон
29
Сарр
14
Грей
14
Грей
29
Сарр
3
Мазрауи
20
Далот
20
Далот
3
Мазрауи
13
Доргу
37
Мэйну
37
Мэйну
13
Доргу
7
Маунт
17
Гарначо
17
Гарначо
7
Маунт
9
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
9
Хойлунд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
63
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
2
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
25
Мануэль Угарте
ОП
43
Тоби Колльер
ОП
14
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
47
Майки Мур
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
11
Матис Тель
ЦФ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
63
Дамола Аджайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
2
Виктор Линделеф
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
26
Эйден Хевен
ЦЗ
25
Мануэль Угарте
ОП
43
Тоби Колльер
ОП
14
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
3
4
Всего ударов по воротам
3
16
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
27
73
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
22
10
Офсайды
1
2
Количество передач
187
511
Сейвы
5
0
Точность передач %
61
84
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Манчестер Юнайтед», финал Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»