Страсбур
03.05.2025, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 1
Завершен
ПСЖ
20' Л. Эрнандес (АГ)
45+3' Ф. Лемарешаль
46' Б. Барколя
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
32
Валентин Барко
ЛЗ
23
Мамаду Сарр
ЦЗ
29
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
8
Андрей Сантос
ОП
6
Феликс Лемарешаль
ЦП
7
Диегу Морейра
ЛВ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
26
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
(К) ОП
48
Аксель Тапе
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
87
Жоау Невеш
АП
19
Ли Кан Ин
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Страсбур
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Абакар Силла
ЦЗ
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
39
Самир Эль-Мурабе
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
15
Себастьян Нанаси
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
ПСЖ
80
Арнау Тенас
ВР
70
Луи Муке
ВР
43
Noham Kamara
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
4-2-1-1-2
1
Петрович
32
Барко
23
Сарр
29
Дукуре
22
Дуэ
19
Диарра
8
Сантос
6
Лемарешаль
7
Морейра
26
Баква
10
Эмега
2-1-1-3-3
39
Сафонов
35
Бералдо
21
Эрнандес
33
Заир-Эмери
48
Тапе
49
Мбайе
19
Кан Ин
29
Барколя
9
Рамуш
87
Невеш
24
Маюлу
23
Сарр
2
Омобамиделе
2
Омобамиделе
23
Сарр
29
Дукуре
5
Силла
5
Силла
29
Дукуре
7
Морейра
42
Уаттара
42
Уаттара
7
Морейра
6
Лемарешаль
15
Нанаси
15
Нанаси
6
Лемарешаль
26
Баква
27
Амо-Амейав
27
Амо-Амейав
26
Баква
21
Эрнандес
43
43
21
Эрнандес
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
19
Кан Ин
14
Дуэ
14
Дуэ
19
Кан Ин
Остались в запасе
Страсбур
ПСЖ
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
39
Самир Эль-Мурабе
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
80
Арнау Тенас
ВР
70
Луи Муке
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
39
Самир Эль-Мурабе
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
80
Арнау Тенас
ВР
70
Луи Муке
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
17
Витинья
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Страсбур - ПСЖ
1
2
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
14
12
Офсайды
4
4
Количество передач
329
592
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
91
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.59
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «ПСЖ» 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «ПСЖ »
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»