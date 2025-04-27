27.04.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
3-4-2-1
28
Рульи
25
Гарсия
26
Балерди
62
Мурильо
23
Хейбьерг
12
Рабьо
19
Кондогбиа
21
Ронжье
11
Энрике
11
Гринвуд
9
Гуири
4-3-2-1
37
Кудер
70
Лала
26
Ле Кардинал
5
Шардонне
21
Айдара
95
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
28
Лаж
19
Сима
19
Ажорк
26
Балерди
26
Мерлен
26
Мерлен
26
Балерди
25
Гарсия
13
Корнелиус
13
Корнелиус
25
Гарсия
21
Ронжье
10
Беннасер
10
Беннасер
21
Ронжье
11
Гринвуд
77
Арит
77
Арит
11
Гринвуд
9
Гуири
11
Роу
11
Роу
9
Гуири
95
Камара
8
Мартен
8
Мартен
95
Камара
19
Сима
23
Думбия
23
Думбия
19
Сима
28
Лаж
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
28
Лаж
8
Маньетти
17
Бальде
17
Бальде
8
Маньетти
Остались в запасе
Марсель
Брест
12
Жеффри де Ланж
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
50
Ноа Джони
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Марсель - Брест
1
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
16
Офсайды
1
1
Количество передач
502
419
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.81
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Бреста» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»