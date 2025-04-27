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  • «Марсель» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Марсель» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 20:35
Марсель
27.04.2025, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 31 тур
4 : 1
Завершен
Брест
8' А. Гуири 37' М. Гринвуд 45' А. Гуири 63' А. Гуири
25' А. Сима
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
95
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
77
Амин Арит
АП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Брест
50
Ноа Джони
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
33
Хамиду Макалу
ЦП
23
Камори Думбия
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
3-4-2-1
28
Рульи
25
Гарсия
26
Балерди
62
Мурильо
23
Хейбьерг
12
Рабьо
19
Кондогбиа
21
Ронжье
11
Энрике
11
Гринвуд
9
Гуири
4-3-2-1
37
Кудер
70
Лала
26
Ле Кардинал
5
Шардонне
21
Айдара
95
Камара
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
28
Лаж
19
Сима
19
Ажорк
26
Балерди
26
Мерлен
26
Мерлен
26
Балерди
25
Гарсия
13
Корнелиус
13
Корнелиус
25
Гарсия
21
Ронжье
10
Беннасер
10
Беннасер
21
Ронжье
11
Гринвуд
77
Арит
77
Арит
11
Гринвуд
9
Гуири
11
Роу
11
Роу
9
Гуири
95
Камара
8
Мартен
8
Мартен
95
Камара
19
Сима
23
Думбия
23
Думбия
19
Сима
28
Лаж
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
28
Лаж
8
Маньетти
17
Бальде
17
Бальде
8
Маньетти
Остались в запасе
Марсель
Брест
12
Жеффри де Ланж
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
50
Ноа Джони
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Остались в запасе
50
Ноа Джони
ВР
71
Рафаэль Ле Ген
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
33
Хамиду Макалу
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Марсель - Брест
1
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
16
Офсайды
1
1
Количество передач
502
419
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.81

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Бреста» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Брест»

«Марсель» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Марсель
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