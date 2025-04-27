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  • «Эюпспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Эюпспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 17:50
Эюпспор
27.04.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 5
Завершен
Галатасарай
79' Л. Кларо
29' Р. Салаи 56' Л. Торрейра 71' В. Осимхен 87' А. Мората 89' А. Мората
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эюпспор
1
Берке Эзер
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Луккас Кларо
(К) ЦЗ
57
Мелих Кабасакал
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
17
Принс Ампем
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
8
Эмре Акбаба
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Эюпспор
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
88
Джанер Эркин
ЛЗ
18
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Huseyin Maldar
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-1-3-3
1
Эзер
17
Мерас
4
Кларо
21
Рубен Везо
57
Кабасакал
9
Тиам
6
Ялчин
20
Каян
17
Ампем
7
Мор
8
Акбаба
3-2-2-2-1
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
8
Сара
7
Салаи
95
Франковски
45
Осимхен
57
Кабасакал
75
Бингель
75
Бингель
57
Кабасакал
17
Мерас
88
Эркин
88
Эркин
17
Мерас
8
Акбаба
7
Акбунар
7
Акбунар
8
Акбаба
7
Мор
17
Бозок
17
Бозок
7
Мор
95
Франковски
23
Айхан
23
Айхан
95
Франковски
34
Торрейра
26
Демирбай
26
Демирбай
34
Торрейра
8
Сара
21
Мората
21
Мората
8
Сара
45
Осимхен
23
Кутуджу
23
Кутуджу
45
Осимхен
11
Акгюн
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Акгюн
Остались в запасе
Эюпспор
Галатасарай
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
18
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Huseyin Maldar
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
18
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Huseyin Maldar
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Эюпспор - Галатасарай
2
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
14
Офсайды
3
3
Количество передач
374
381
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.42
3.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Эюпспор» против «Галатасарая», 33-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эюпспор» – «Галатасарай»

«Эюпспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Эюпспор
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