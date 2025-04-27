27.04.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 5
Завершен
Составы команд
Эюпспор
Эюпспор
3-1-3-3
1
Эзер
17
Мерас
4
Кларо
21
Рубен Везо
57
Кабасакал
9
Тиам
6
Ялчин
20
Каян
17
Ампем
7
Мор
8
Акбаба
3-2-2-2-1
16
Муслера
6
Санчес
42
Бартакжи
17
Эльмали
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
8
Сара
7
Салаи
95
Франковски
45
Осимхен
57
Кабасакал
75
Бингель
75
Бингель
57
Кабасакал
17
Мерас
88
Эркин
88
Эркин
17
Мерас
8
Акбаба
7
Акбунар
7
Акбунар
8
Акбаба
7
Мор
17
Бозок
17
Бозок
7
Мор
95
Франковски
23
Айхан
23
Айхан
95
Франковски
34
Торрейра
26
Демирбай
26
Демирбай
34
Торрейра
8
Сара
21
Мората
21
Мората
8
Сара
45
Осимхен
23
Кутуджу
23
Кутуджу
45
Осимхен
11
Акгюн
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Акгюн
Остались в запасе
Эюпспор
Галатасарай
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
18
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Huseyin Maldar
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
71
Muhammed Birkan Tetik
ВР
25
Cengiz Alp Köseer
ВР
18
Хамза Акман
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Huseyin Maldar
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Эюпспор - Галатасарай
2
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
14
Офсайды
3
3
Количество передач
374
381
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.42
3.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Эюпспор» против «Галатасарая», 33-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эюпспор» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2»
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»