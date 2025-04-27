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  • «Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 14:50
Анжер
27.04.2025, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
45+1' Александро 50' Х. Арнар Харальдссон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
22
Зинедин Халед
ОП
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Химад Абделли
(К) АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
38
Enzo Caumont
ЦП
34
Amine Moussaoui
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
9
Проспер Питер
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
8
Этан Мбаппе
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
4-1-3-1-1
75
Фофана
21
Лефор
2
Аркю
29
Анен
25
Бамба
22
Халед
18
Аллевина
14
Белхдим
8
Ферхат
8
Абделли
22
Леполь
4-3-1-2
30
Шевалье
12
Менье
4
Александро
18
Диаките
31
Исмаили
10
Харальдссон
21
Андре
20
Гомеш
20
Фернандес-Пардо
29
Акпом
15
Дэвид
29
Анен
3
Экоми
3
Экоми
29
Анен
22
Халед
29
Куркуль
29
Куркуль
22
Халед
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
18
Аллевина
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
18
Аллевина
14
Белхдим
9
Питер
9
Питер
14
Белхдим
Мбаппе
5
Баккер
5
Баккер
Мбаппе
29
Акпом
2
Манди
2
Манди
29
Акпом
10
Харальдссон
8
Мбаппе
8
Мбаппе
10
Харальдссон
20
Гомеш
6
Бенталеб
6
Бенталеб
20
Гомеш
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
Остались в запасе
Анжер
Лилль
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
38
Enzo Caumont
ЦП
34
Amine Moussaoui
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
38
Enzo Caumont
ЦП
34
Amine Moussaoui
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Анжер - Лилль
1
1
6
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
10
Количество передач
305
551
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Лилля» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Лилль»

«Анжер» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лилль Анжер
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