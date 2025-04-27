27.04.2025, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
4-1-3-1-1
75
Фофана
21
Лефор
2
Аркю
29
Анен
25
Бамба
22
Халед
18
Аллевина
14
Белхдим
8
Ферхат
8
Абделли
22
Леполь
4-3-1-2
30
Шевалье
12
Менье
4
Александро
18
Диаките
31
Исмаили
10
Харальдссон
21
Андре
20
Гомеш
20
Фернандес-Пардо
29
Акпом
15
Дэвид
29
Анен
3
Экоми
3
Экоми
29
Анен
22
Халед
29
Куркуль
29
Куркуль
22
Халед
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
18
Аллевина
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
18
Аллевина
14
Белхдим
9
Питер
9
Питер
14
Белхдим
Мбаппе
5
Баккер
5
Баккер
Мбаппе
29
Акпом
2
Манди
2
Манди
29
Акпом
10
Харальдссон
8
Мбаппе
8
Мбаппе
10
Харальдссон
20
Гомеш
6
Бенталеб
6
Бенталеб
20
Гомеш
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
Остались в запасе
Анжер
Лилль
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
38
Enzo Caumont
ЦП
34
Amine Moussaoui
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
38
Enzo Caumont
ЦП
34
Amine Moussaoui
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
32
Айюб Буадди
АП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Анжер - Лилль
1
1
6
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
7
2
Нарушения
17
10
Количество передач
305
551
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Лилля» 31-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»