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  • «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

27 апреля 2025, 14:50
Борнмут
27.04.2025, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
23' А. Семеньо
90+6' Р. Хойлунд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
17
Чидо Оби-Мартин
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
6
Забарный
4
Хейсен
15
Смит
12
Адамс
19
Клюйверт
8
Скотт
11
Уаттара
9
Эванилсон
42
Семеньо
3-3-1-2-1
24
Онана
23
Шоу
5
Магуайр
15
Йоро
3
Мазрауи
5
Каземиро
17
Доргу
20
Мэйну
8
Фернандеш
17
Гарначо
19
Хойлунд
42
Семеньо
5
Сенеси
5
Сенеси
42
Семеньо
8
Скотт
10
Кук
10
Кук
8
Скотт
19
Клюйверт
16
Тавернье
16
Тавернье
19
Клюйверт
11
Уаттара
29
Джеббисон
29
Джеббисон
11
Уаттара
5
Магуайр
3
Линделеф
3
Линделеф
5
Магуайр
5
Каземиро
5
Угарте
5
Угарте
5
Каземиро
17
Доргу
24
Эриксен
24
Эриксен
17
Доргу
20
Мэйну
7
Маунт
7
Маунт
20
Мэйну
3
Мазрауи
17
Оби-Мартин
17
Оби-Мартин
3
Мазрауи
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Юнайтед
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
41
Гарри Амасс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Тайлер Фредриксон
ЦЗ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Борнмут - Манчестер Юнайтед
4
1
2
Всего ударов по воротам
8
25
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
11
12
Офсайды
2
2
Количество передач
283
453
Сейвы
5
0
Точность передач %
73
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
13
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.67
2.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Манчестер Юнайтед», 34-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут»«Манчестер Юнайтед»

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Борнмут
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